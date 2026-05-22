La esperanza de Haití: el país tomado por las bandas donde millones de personas sobreviven con 3,65 dólares al día

Haití se clasificó al Mundial en una noche histórica, pero no pudo celebrarlo en Haití. Jugó como local en Curazao, lejos de un país golpeado por la violencia, el hambre y una crisis humanitaria que ha desplazado a más de un millón de personas. Aun así, el 18 de noviembre de 2025, 52 años después de su única Copa del Mundo, ‘Les Grenadiers’ volvieron a hacer historia. Su premio será jugar el Mundial de 2026. Su desafío, sobrevivir a un grupo con Brasil, Marruecos y Escocia. Su historia, sin embargo, ya es una de las más poderosas del torneo.

El primer párrafo, por sí solo, impacta. Pero lo hace aún más cuando se observa el contexto que atraviesa el país: un territorio más pequeño que Galicia (27.750 km² frente a los casi 30.000 km² de la comunidad española), marcado por una crisis humanitaria prolongada, la pobreza extrema, el hambre y la violencia de las bandas armadas.

Conocidos como 'Les Grenadiers', los haitianos estarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una edición ampliada a 48 selecciones. Su clasificación no se entiende únicamente como un logro deportivo, sino como un rayo de luz para una nación acostumbrada a sobrevivir entre malas noticias.

Haití, durante un partido de clasificación al Mundial 2026 / FIFA

Haití ganó su grupo de clasificación de la Concacaf y selló el billete mundialista tras vencer 2-0 a Nicaragua el 18 de noviembre de 2025, una fecha de enorme carga simbólica para el país. Ese mismo día, pero en 1803, tuvo lugar la Batalla de Vertières, en la que el ejército haitiano derrotó a las tropas napoleónicas, un paso decisivo hacia la independencia y el fin de la esclavitud.

Pero la hazaña llegó lejos de casa. La selección no pudo celebrar este hito ante su gente debido a la grave crisis de seguridad que vive el país desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Desde entonces, Haití está dominado por la violencia de las bandas armadas, que controlan amplias zonas del territorio, especialmente en Puerto Príncipe. Por ese motivo, el combinado nacional tuvo que disputar sus partidos como local en el estadio Ergilio Hato de Willemstad, en Curazao.

Haití, a través de los datos

Los datos ayudan a entender la dimensión del milagro. El Banco Mundial, como se ha mencionado anteriormente, sitúa a Haití como el país más pobre de América Latina y el Caribe y calcula que la violencia y la inseguridad han desplazado a alrededor de 1,4 millones de personas hasta marzo de 2026.

Niños jugando al fútbol en Puerto Príncipe / EFE / Mentor David Lorens

Más del 64% de la población de Haití vive con menos de 3,65 dólares al día y casi la mitad del pueblo (unos 5,7 millones de personas) enfrenta hambre aguda. Más de 2 millones de ellas se encuentran en situación de máxima emergencia. La precariedad condiciona todos los ámbitos de la vida, también el fútbol, lógicamente.

Los jugadores de Haití, tras clasificarse al Mundial de 2026 / FIFA

Los recursos de la Federación Haitiana de Fútbol son muy limitados. Aun así, el seleccionador francés Sébastien Migné, héroe nacional, ha logrado construir un equipo competitivo apoyándose en jugadores que militan en Europa, como Jean-Ricner Bellegarde, Hannes Delcroix, Wilson Isidor o Josué Casimir.

El partido más desigual de la historia de los Mundiales

El destino tampoco le ha puesto las cosas fáciles en el Mundial. Haití quedó encuadrada en el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia. De hecho, firmará un récord al enfrentarse a Brasil, al protagonizar el partido más desigual en la historia del torneo: en el momento del sorteo, la diferencia era de 79 puestos entre ambos conjuntos.

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Sin duda, partirá como una de las selecciones más débiles del grupo, pero también como una de las historias humanas más poderosas de la edición.