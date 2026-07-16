España vs Argentina: cuántos Mundiales ha ganado cada selección y quién manda en el palmarés

La final del Mundial 2026 ha llegado. Después de una edición con muchas sorpresas y actuaciones legendarias, la Copa del Mundo espera su partido final entre las dos mejores selecciones del torneo: Argentina y España. En lo que parece cosa casi del destino, Leo Messi y Lamine Yamal, rey eterno del fútbol y teórico sucesor al trono, disputarán su primer y último partido frente a frente en la cúspide del mundo del fútbol.

No cabe duda de que a la final del Mundial han llegado las dos mejores selecciones del torneo. España ha ido creciendo con el paso de los partidos, y a pesar de completar una fase de grupos más bien discreta contra equipos de peor nivel, el paso de las eliminatorias ha permitido al conjunto español mejorar paso a paso su nivel hasta realizar una auténtica exhibición futbolística en semifinales contra Francia. Su billete a la final ha sido más que merecido.

Lamine Yamal, durante el Mundial / Europa Press

Se enfrentarán a una Argentina que ha ido de épica en épica en el Mundial. Venció en la prórroga a Cabo Verde, remontó sobre la bocina a Egipto cuando perdía por 0-2 a falta de 10 minutos, ganó a Suiza en la prórroga y volvió a dar la vuelta contra Inglaterra al marcador tras ir perdiendo a falta de escasos minutos. No ha sido la versión más brillante de la 'Albiceleste' en este Mundial ni de lejos, pero sí una demostración titánica de su esfuerzo y capacidad de resistencia partido sí partido también.

La final de este domingo permitirá a una de las dos selecciones ampliar su vitrina de Mundiales en su historia, una oportunidad única que solo puede ocurrir cada 4 años y que ninguno se quiere perder.

¿Cuántos Mundiales ha ganado España?

España, hasta la fecha, ha levantado 1 Mundial de fútbol, conseguido en 2010 en Sudáfrica. El equipo español logró vencer a Países Bajos en la final del Mundial (1-0) gracias al gol de Iniesta en el minuto 116, un tanto histórico para el país. Ha sido la única vez que España ha llegado al último partido de una Copa del Mundo, siendo este 2026 su segunda vez en una final de un Mundial.

¿Cuántos Mundiales ha ganado Argentina?

Argentina ha conseguido hasta ahora 3 Mundiales de Fútbol, conseguidos en 1978, 1986 y 2022. El primero lo lograron levantar en Argentina, el segundo en México con Maradona como estrella y el tercero en la última edición en Catar con Leo Messi como principal protagonista. El combinado argentino quiere revalidad ahora su título conquistado en 2022 con la cuarta conquista mundialista de su historia, que a su vez sería la segunda de Leo Messi en toda su carrera.

Será, además, la séptima vez que Argentina llegue a la final del Mundial, con un balance hasta ahora de tres victorias y tres derrotas.

España vs. Argentina: quién tiene más Mundiales

En total, Argentina domina el palmarés particular con tres Mundiales frente al único título conquistado por España. Así queda la comparativa entre ambas.

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: 3 (1978, 1986, 2022) España: 1 (2010)

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