El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 arranca, por fin, este jueves 11 de junio. El histórico Estadio Azteca, denominado durante el Mundial como Estadio Ciudad de México, en línea con las normas comerciales del organismo, será el campo que acogerá el partido inaugural de la cita mundialista entre México y Sudáfrica, un partido que recordará al Mundial de 2010 en el continente africano.

El feudo mexicano, inaugurado en 1966 y sede de 19 partidos mundialistas, será el primer recinto del planeta en albergar tres partidos inaugurales. El Azteca ha vivido episodios inolvidables. Desde el Gol del Siglo y la Mano de Dios de Diego Armando Maradona ante Inglaterra en 1986 al triunfo de Brasil en 1970 con Pelé como símbolo universal del fútbol mundial.

Este 2026, sobre ese mismo césped, arrancará el Mundial de 2026, en una edición que será la más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones. El Azteca volverá al centro del mapa global. Y los millones de ojos que mirarán el verde verán también una huella catalana: la de Royalverd, empresa nacida en Olot y especializada en la construcción, ingeniería y mantenimiento de superficies deportivas de alto rendimiento, responsable de la construcción y el mantenimiento del nuevo terreno de juego del Estadio Banorte.

El Estadio Azteca, remodelando el césped para el Mundial / Royalverd

Según comunicó la empresa, la superficie se ha construido sobre una mezcla de arenas de sílice diseñada específicamente para las características del estadio y las condiciones climáticas de Ciudad de México. El sistema incorpora drenaje forzado de alta capacidad y tecnología híbrida reforzada con fibras de polietileno cosidas a 18 centímetros de profundidad. Esta solución busca incrementar la estabilidad, resistencia y durabilidad del terreno de juego, combinando las prestaciones del césped natural con el refuerzo estructural propio de las superficies híbridas de última generación.

La presencia de Royalverd en el Estadio Banorte confirma la consolidación internacional de una empresa que nació en la Garrotxa hace más de dos décadas y que ha evolucionado hasta convertirse en una multinacional especializada. Actualmente, la compañía cuenta con presencia propia en España, México, Marruecos, Perú, Panamá y Andorra, y ha superado recientemente los 52 millones de euros de facturación global.

“Participar en el partido inaugural del Mundial 2026 es un orgullo y también una gran responsabilidad. Este proyecto es el resultado de muchos años de experiencia trabajando en los principales escenarios deportivos internacionales y confirma la capacidad de Royalverd para afrontar con garantías los retos más exigentes del sector”, destaca Eduard Rovira, director general de Royalverd.

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En España, Royalverd trabaja con cerca del 40% de los clubes de LaLiga y de Primera RFEF, una posición que la sitúa como uno de los referentes del sector en la península ibérica.