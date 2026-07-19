Con España, Lamine Yamal solo sabe ganar

La selección española volverá a disputar una final de la Copa del Mundo 16 años después de la histórica conquista de Sudáfrica 2010. El equipo de Luis de la Fuente selló su billete para la gran cita tras completar un recorrido sobresaliente, dejando por el camino a algunas de las selecciones más potentes del panorama internacional.

España superó a Portugal en octavos de final, eliminó a Bélgica en cuartos y derribó a Francia en semifinales para confirmar su regreso a la élite mundial. En medio de ese camino triunfal, uno de los nombres propios vuelve a ser el de Lamine Yamal.

Lamine Yamal fue una pesadilla constante para Francia / SAM WASSON / EFE

Aunque sus cifras ofensivas no han sido tan deslumbrantes como en otros momentos de su corta carrera, el extremo del FC Barcelona ha tenido una influencia decisiva en momentos clave del torneo. Fue elegido MVP en los dieciseisavos de final frente a Austria y repitió reconocimiento en los cuartos de final contra Bélgica. Además, en la semifinal ante Francia, provocó el penalti que abrió el marcador y encarriló la clasificación española.

Ahora, recién cumplidos los 19 años, afrontará el partido más importante de su carrera con la posibilidad de convertirse en campeón del mundo antes de alcanzar la veintena.

Un Lamine que solo sabe ganar con España

Más allá de su rendimiento individual, existe un dato que refleja a la perfección el impacto de Lamine Yamal en las grandes citas internacionales.

Según destacó la cuenta especializada de estadísticas 'OptaJoe' en 'X', el futbolista español acumula un pleno absoluto de victorias cuando parte como titular con España en Eurocopas y Mundiales. Un registro sin precedentes para un jugador europeo.

La cifra asciende ya a 12 victorias en 12 partidos como titular entre la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, lo que supone un porcentaje de triunfos del 100%.

El dato adquiere todavía más valor al observar las únicas excepciones. España no ganó en uno de los dos encuentros de grandes torneos en los que Lamine no formó parte del once inicial: el triunfo por 1-0 ante Albania en la tercera jornada de la Eurocopa 2024, donde descansó, y el empate sin goles frente a Cabo Verde en el estreno mundialista de 2026.

Desde entonces, cada vez que Luis de la Fuente ha apostado por él desde el inicio, la selección española ha terminado celebrando la victoria. Una racha que incluye eliminatorias, partidos de máxima exigencia y encuentros decisivos en dos grandes competiciones consecutivas.

A sus 19 años, Lamine Yamal ya ha derribado numerosos récords de precocidad. El próximo domingo tendrá la oportunidad de añadir el más importante de todos: proclamarse campeón del mundo y prolongar una estadística que, por ahora, sigue siendo perfecta.