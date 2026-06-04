España - Irak: Primer test camino del Mundial

La Coruña será la última parada de la selección española antes de viajar el viernes hacia Estados Unidos para instalarse en la localidad de Chattanooga, en Tennessee, a dos horas de Atlanta, donde España jugará los dos primeros partidos oficiales del Mundial: el día 15 frente a Cabo Verde y el 21 contra Arabia Saudí. La Roja completará la primera fase en Guadalajara (México), el 26 contra Uruguay.

La selección se mide contra otro equipo mundialista como es Irak y De la Fuente se tomará el partido muy en serio. Ya anunció que los nueve jugadores de apoyo citados no podrán tener todos minutos. En este sentido, el blaugrana Bernal puede tener algo de ventaja ya que Zubimendi, recién incorporado tras jugar la final de la Champions con el Arsenal, no será de la partida.

Uno de los grandes morbos estará puesto en la portería, donde Unai Simón podría ocupar el puesto y así quedar claro que será el titular en el Mundial. España solo tiene otro amistoso por delante, frente a Perú en Puebla (México) el 8 de junio, y las probaturas no serán exageradas. Joan Garcia podría tener minutos en la segunda parte o incluso el mallorquinista Leo Román, que es otro de los futbolistas de apoyo citado ante la ausencia hasta última hora de David Raya.

Ocasión para Gavi

El encuentro es una ocasión excepcional para que los jugadores con menos ritmo vayan rodarse. El partido, por ejemplo, irá de perlas a Gavi, quien ha competido con el Barça en la segunda parte de la temporada y seguro que tendrá minutos en Riazor. El andaluz debe ganarse un sitio, algo que será complicado en un centro del campo con grandes nombres.

Rodri es el pivote titular indiscutible. Su posible fichaje por el Real Madrid no le ha alterado lo más mínimo. Es el primer capitán de una selección que quiere competir por lo más alto. Los otros capitanes en esta concentración son Unai Simón, Ferran Torres y Mikel Oyzarzabal.

Gavi desata la locura entre los aficionados tras la sesión de La Roja / EFE

Las principales dudas son en los interiores con Pedri como fijo en la base de la jugada y la opción de que se incorpore también Dani Olmo para jugar los partidos en que se necesiten abrir defensas cerradas, como pueden ser los dos primeros partidos ante Cabo Verde y Arabia Saudí. Irak puede ser un combinado de un perfil similar, cuyo gran objetivo sea el de obtener ni que sea un empate para coger confianza frente al equipo español.

Luis de la Fuente se ha decantado por futbolistas versátiles que puedan romper en distintas posiciones. Este puede ser el caso también de los delanteros. Víctor Muñoz pasará una prueba de fuego jugando en cualquiera de los dos costados, mientras que Ferran Torres actuará a priori de delantero centro durante la competición, si bien Luis de la Fuente lo tiene pensado de ‘9’.

El partido también será una gran ocasión para el regreso de Eric Garcia a la selección. Desde el Mundial de Qatar del 2022 no estaba en una concentración de la Roja y por fin podrá volver a jugar. Eric debe ser central, pero puede avanzarse en el pivote o incluso situarse en la banda derecha, si bien tiene a dos laterales específicos como son Marcos Llorente y Pedro Porro.

Alineaciones probables del España - Irak de preparación del Mundial / SPORT

Riazor, preparado

Una de las preocupaciones de la selección era apreciar el estado de Riazor después de la invasión del pasado domingo en la celebración del ascenso del Deportivo, que dejó varios desperfectos, entre los que destacan los daños al tapete, dos cristales rotos y más de 750 asientos arrancados.

El club se ha hecho cargo de la gestión y, tras doblar los trabajos de mantenimiento, tendrá todo a punto. El plan de actuación para tenerlo a punto consiste en meter tepe natural y coser a mano el híbrido. Un trabajo minucioso en el que se pretende quitar las zonas dañadas y obligará a coser a mano durante estos días las zonas señalizadas. Ante la falta de tiempo, se han doblado los trabajos, según explicó en COPE José Núñez, responsable de infraestructuras, pero indica que estará “en perfectas condiciones”.

A Coruña será la última parada para el combinado nacional. La Roja pernoctará en la ciudad el jueves tras el encuentro ante Irak, que arrancará a las 21.00, y el viernes, desde Santiago, pondrán rumbo a Nashville (Estados Unidos), desde donde cogerán un vuelo más hasta Chattanooga (Tennessee). Allí tomará posesión de su cuartel general, en las instalaciones de la Baylor School.

La expedición ya estará completa con los 26 integrantes, una vez han llegado Zubimendi, David Raya y Mikel Merino del Arsenal, así como Fabián Ruiz, del PSG. Al mismo tiempo, los nueve futbolistas de apoyo ya podrán iniciar sus vacaciones.