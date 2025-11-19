Ni España ni Inglaterra: Maldini elige la mejor delantera del Mundial 2026

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, todos los ojos están puestos en los delanteros que podrían marcar la diferencia en el torneo. Maldini ha dado su opinión y ha puntuado las mejores delanteras de Alemania, Portugal, España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia y Holanda.

La peor de ellas, según él, es la de Holanda, formada por jugadores como Memphis Depay, Gakpo, Xavi Simons, Donyell Malen, Weghorst y Noa Lang: "Apagadita. Hablamos de jugadores de muy buen nivel, pero es que Holanda lo que tiene es un gran centro del campo con Frenkie de Jong, con Gravenberch. Pero a esta delantera le pongo un 5,5".

Con nombres como Woltemade, Gnabry, Adeyemi, Sané, e incluso Florian Wirtz y Musiala, Alemania sigue sus pasos con un 6,5, ya que considera que es la peor selección alemana en la delantera que él recuerda.

"También es verdad que desde que se retira Klose o Klinsmann no habían tenido un nueve del nivel de Woltemade. Eso es una realidad que creo que Alemania tiene que disfrutar. Yo creo que la delantera titular, poniendo tres, sería Wirtz izquierda, probablemente, con Woltemade, y en la derecha podemos poner a Adeyemi quizá, aunque cuesta poner a tres", ha detallado.

En cuanto a Brasil, el periodista asegura que no hay un nueve claro, aunque la delantera más completa sería Joao Pedro, Vinicius y Raphinha en la derecha. A pesar de no tener un gran nueve goleador, le pone un 8.

Seguidamente puntúa a Portugal con un 8,25: "Lo que le falta es un jugador en la derecha, que realmente está jugando Bernardo Silva. Yo le pondría a él, a Cristiano y a Leao. Aunque no llega al nivel de Inglaterra, ojito".

Maldini tiene claro que con Argentina pondría en la delantera a Julián Álvarez, Leo Messi y en la izquierda a Almada: "Yo le pondría un 8,5 (...) Me está pareciendo hasta mucho".

Con un 8,75, el periodista sitúa en tercera posición a España: "Los nueves no son comparables a algunos que hemos leído. Es así, es la realidad. Eso sí, los dos extremos son buenos. En la banda derecha, para mí, el mejor. En la banda izquierda, yo no creo que Nico Williams, por ejemplo, sea claramente mejor que algunos que hemos dicho. Pero España tiene otra cosa que es el control, aunque no estamos hablando de eso. Para mí es peor que Inglaterra arriba".

La segunda mejor delantera del Mundial 2026 es Inglaterra, con jugadores como Harry Kane, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Rashford, Cole Palmer, Anthony Gordon y Madueke: "Me parece una delantera espectacular. Kane me parece, en cuanto a delantero centro el más completo que hay. Saka me parece desequilibrio total y Rashford está a un nivel altísimo en el balón parado. A esta delantera le pongo un 9".

Y la gran favorita para Maldini es Francia, con futbolistas como Mbappé, Olise, Barcola, Ekitiké, Akliouche, Thuram, Mateta, Cherki, Nkunku y Kingsley Coman: "Yo creo que Francia no ha tenido en su vida tantos delanteros tan buenos. Para mí no los ha tenido nunca. Yo creo que lo titular sería Mbappé, Due y Olise. No le voy a poner un 10, pero un 9,5 para mí es la mejor. Es brutal".