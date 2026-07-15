España iguala el récord de Italia: 37 partidos sin conocer la derrota

España ha realizado hasta el momento una actuación memorable en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, alcanzando la gran final tras superar en semis a Francia con un contundente 2-0. De hecho, los dirigidos por Luis de la Fuente cuentan por victoria todos sus encuentros en la Copa del Mundo a excepción del disputado frente a Cabo Verde en la primera jornada. Por si no fuera suficiente, al gran éxito mundialista hace falta sumarle la consecución de la Eurocopa en 2024, así como el subcampeonato en la Nations League del año pasado.

Y es que, en todo este tiempo y más concretamente desde que Colombia lograra imponerse en un amistoso disputado en Londres el 22 de marzo de 2024, 'la Roja' no conoce lo que es la derrota.

Dos años de ensueño y récord igualado

En los últimos 37 encuentros, la selección española ha empatado siete juegos y ha ganado los 30 restantes, siendo únicamente incapaz de lograr la victoria ante Croacia, Serbia, Países Bajos por partida doble, Portugal, Turquía y Cabo Verde. Gracias a esta espectacular racha, el combinado español ha logrado empatar el registro de Italia, que estuvo sin perder entre 2021 y 2023, lo que les llevó a conquistar la Eurocopa.

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Curiosamente, en aquella ocasión fue la propia España la encargada de poner fin al récord transalpino en las semifinales de la Nations League de 2023, que se resolvió con un gol de Joselu en los últimos instantes, en una competición en la que los futbolistas españoles terminarían imponiéndose a Croacia en la tanda de penaltis de la final.

Eso sí, justamente los penaltis y la Nations League pueden generar cierta duda en los aficionados, ya que la lotería de las penas máximas impidió a España revalidar título en la edición pasada. No obstante, para las estadísticas de enfrentamientos sin perder, no se tiene en cuenta lo que deparen los penaltis, si bien pueden llegar a servir para privar de un título a un conjunto.

Durante estos 37 partidos que valen igualar una marca histórica, quedan en el recuerdo de los aficionados principalmente los tres duelos ante Francia, en los que los españoles lograron apear a los galos de la Euro con un 2-1, de la Nations League con un 5-4 y recientemente del Mundial con un 2-0. Además, memorables son también los choques contra Alemania en los cuartos del que fue el último título logrado por la selección, además de la gran final con Inglaterra.