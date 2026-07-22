España gana el Mundial y las marcas también: patrocinar el torneo dispara el recuerdo, el descubrimiento y la confianza en la marca

El Mundial 2026 no se ha jugado solo en el campo: se ha jugado en el salón, en el móvil y en las redes sociales de más de 25 millones de españoles de +16 años, al mismo tiempo.

Según el análisis de Smartme Analytics, compañía tecnológica de medición crossmedia, esa atención repartida ha tenido premio para los anunciantes, ya que el 38,1% de los espectadores recuerda espontáneamente alguna marca patrocinadora del torneo. No solo se han batido récords de audiencia en la cita mundialista; se ha consolidado un cambio de hábitos donde 2 de cada 3 espectadores han dedicado más tiempo al visionado, convirtiendo el campeonato en un escaparate definitivo para los anunciantes. El top 3 de patrocinadores más mencionados de forma espontánea lo encabezan Coca-Cola, Adidas y Cerveza Victoria. La premisa es clara: cuando el contenido moviliza a la audiencia en varias pantallas a la vez, la publicidad se fija mucho mejor.

El efecto va más allá del simple impacto visual. Un 35% de los espectadores afirma que el torneo le permitió descubrir marcas que no conocía, un porcentaje que asciende al 55% entre los jóvenes de 16 a 24 años, uno de los segmentos más difíciles de alcanzar en el mercado actual. Además, para el 43,3% de la audiencia, el hecho de que una firma patrocine la competición aumenta la confianza en ella, elevándose esta cifra hasta el 53% entre los menores de 35 años. En conjunto, las métricas demuestran que el patrocinio de este evento no solo mejora la notoriedad, sino que favorece la prescripción y refuerza la reputación de los consumidores.

Estas conclusiones proceden de una medición unificada del consumo multimedia que rastrea a nivel individual la exposición a la TV lineal, la CTV y el dispositivo móvil durante todo el torneo, relacionando el hábito multipantalla con indicadores clave de eficacia publicitaria.

Dos pantallas, un mismo espectador: el efecto multiplicador para las marcas

Las dos grandes puertas de entrada al Mundial, La 1 y DAZN, reunieron entre ambas a 25.104.006 espectadores. Un 55,2% vio el torneo exclusivamente en La 1, un 5,5% (1,4 millones de mayores de 16 años) lo hizo en DAZN, y un 44,0% consumió ambos canales. Esto supuso un efecto multiplicador para los anunciantes, que alcanzaron a un público diversificado en lugar de concentrado en una sola pantalla.

El segundo dispositivo ya no es la excepción: es la norma

La cita internacional también alteró la rutina diaria del espectador. Tres de cada cuatro españoles (75,6%) siguieron los encuentros en prime time, franja donde se ubicó la mayoría de los compromisos de la selección española.

El Mundial confirmó de manera definitiva el consumo simultáneo: el 76,2% de los espectadores recurrió al móvil como segunda pantalla mientras seguía el juego. Un 40,5% lo utilizó para interactuar por WhatsApp o aplicaciones de mensajería, un 15% accedió a Instagram y un 11% consultó YouTube.

El impacto fuera de la pantalla: 'delivery' y apuestas

El tirón del torneo influyó directamente en el comportamiento cotidiano. Glovo, líder en aplicaciones de entrega a domicilio, registró 3.042.846 usuarios activos, un 7,5% más que en mayo. Su perseguidor directo, Uber Eats, experimentó un crecimiento del 20,9%. En el sector del entretenimiento, Bet365 lideró las apuestas deportivas alcanzando los 1.208.091 adultos en España, su dato más alto de los dos últimos años. El Mundial no solo mueve audiencias, sino que transforma patrones de consumo.

Un evento que pone a prueba la medición crossmedia

La magnitud de un Mundial resulta idónea para poner a prueba la precisión de la medición crossmedia: picos de audiencia, cambios de comportamiento, consumo multipantalla simultáneo y retornos comerciales tan tangibles como el incremento de la demanda.

Al respecto, la CEO y fundadora de Smartme Analytics, Lola Chicón, explicaba que en la compañía llevan tiempo defendiendo que actualmente la audiencia se debe medir en multipantalla, y por lo tanto, la inversión publicitaria también debe planificarse así. La directiva señaló además que ver sobre las mismas personas cuánto pesa la TV lineal, la CTV y el móvil, midiendo el impacto real de esa exposición, es lo que acerca a las marcas a conocer el alcance preciso de su inversión en eventos deportivos de este calibre.

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