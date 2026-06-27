España estrena la equipación blanca en Guadalajara ante Uruguay

España saltó al césped del Estadio de Guadalajara con un aspecto inédito en lo que va de torneo. Ante Uruguay, el combinado nacional estrenó su segunda equipación, la camiseta blanca que sustituye al habitual rojo y que se ve por primera vez sobre el terreno de juego en un partido oficial del Mundial.

Un cambio que rompe con la tradición

El blanco no es el color con el que históricamente se identifica a la selección, lo que convierte este estreno en una imagen poco común. La equipación, presentada semanas atrás, ha tenido una notable repercusión por su diseño, y este encuentro supone su debut competitivo después de haber generado expectación desde su lanzamiento.

La camiseta blanca ha sido un gran éxito entre la afición y en algunos momentos llegó a agotarse y es que la camiseta ha causado sensación entre los aficionados que la han comprado tanto o más que la primera equipación roja.

La elección del blanco responde a criterios de visibilidad y a la normativa sobre coincidencia de colores con el rival. Más allá del aspecto, se trata de una decisión funcional que la selección adopta cuando el equipamiento titular puede confundirse con el del oponente sobre el campo.

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Un diseño que rinde homenaje a la tradición literaria española

La nueva segunda equipación de España bebe directamente de la rica herencia literaria del país. La camiseta parte de una base en blanco roto que imita el color del papel de una página, un guiño claro al mundo de los libros. Sobre ese lienzo, el diseño despliega un patrón integral en tono pirita inspirado en los dibujos y grafismos que decoran los manuscritos y obras clásicas de la literatura española.