Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialArgentina - Cabo VerdeHorario Argentina - Cabo VerdePartidos Mundial hoyAltas y bajas BarcelonaOyarzabalConductoresCortes de tráfico Barcelona Tour de FranciaHarry KaneMercado Fichajes hoyMundial 2026Cuándo juega EspañaEspaña - PortugalMáximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Alemania - EspañaUTMB Val D'Aran 2026 directoManuelLamine YamalGonzalo BernardosVictor ValdesPedro PorroLey de Propiedad HorizontalEtapas Tour de FranciaCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

España ya está en Dallas para preparar el decisivo duelo de octavos ante Portugal

La expedición de Luis de la Fuente aterrizó en Texas durante la noche del viernes en Estados Unidos (04:00 horas del sábado en España) y comenzará a preparar el partido del lunes, con un billete para cuartos de final en juego

España se enfrentará a Portugal en octavos

España se enfrentará a Portugal en octavos / CHRISTOPHER TORRES / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jordi Gil

Jordi Gil

La selección española ya se encuentra en Dallas (Texas), donde disputará el próximo lunes 6 de julio el encuentro de octavos de final del Mundial 2026 frente a Portugal. La expedición de La Roja aterrizó en la ciudad texana este viernes, ya entrada la noche en Estados Unidos, lo que equivale a las 04:00 horas de este sábado en España, tras abandonar Los Ángeles, donde había establecido su anterior campamento base.

Antes de poner rumbo a Texas, el combinado dirigido por Luis de la Fuente completó en tierras californianas su último entrenamiento. Fue una sesión de baja carga física, enfocada principalmente en la recuperación de los futbolistas después del exigente compromiso que certificó el pase a las eliminatorias y antes del desplazamiento hacia Dallas.

La expedición aterrizó sobre las 4.00 de la mañana (hora española) en la ciudad texana y ya ha quedado instalada en su nuevo hotel de concentración. A partir de este sábado, España retomará los entrenamientos en las instalaciones previstas por la FIFA para comenzar a preparar con mayor intensidad un encuentro marcado en rojo en el calendario del Mundial.

Luis de la Fuente conversa con Lamie durante el encuentro

Luis de la Fuente conversa con Lamie durante el encuentro / Lavandeira Jr / EFE

El cuerpo técnico aprovechará las dos próximas sesiones para ultimar el plan de partido, ajustar los últimos detalles tácticos y comprobar el estado físico de todos los internacionales antes de medirse a una de las grandes favoritas al título.

España llega a los octavos después de imponerse con autoridad por 3-0 a Austria en la ronda anterior, un triunfo que confirmó el buen momento del equipo y reforzó la confianza del grupo. Enfrente estará una Portugal liderada por Cristiano Ronaldo, que también selló su clasificación tras vencer por 2-1 a Croacia en un partido muy disputado.

Noticias relacionadas

El enfrentamiento entre españoles y portugueses será uno de los grandes atractivos de los octavos de final, con dos selecciones llamadas a pelear por el título y que buscarán un billete para los cuartos de final en un duelo con sabor a final anticipada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL