España ya está en Dallas para preparar el decisivo duelo de octavos ante Portugal

La selección española ya se encuentra en Dallas (Texas), donde disputará el próximo lunes 6 de julio el encuentro de octavos de final del Mundial 2026 frente a Portugal. La expedición de La Roja aterrizó en la ciudad texana este viernes, ya entrada la noche en Estados Unidos, lo que equivale a las 04:00 horas de este sábado en España, tras abandonar Los Ángeles, donde había establecido su anterior campamento base.

Antes de poner rumbo a Texas, el combinado dirigido por Luis de la Fuente completó en tierras californianas su último entrenamiento. Fue una sesión de baja carga física, enfocada principalmente en la recuperación de los futbolistas después del exigente compromiso que certificó el pase a las eliminatorias y antes del desplazamiento hacia Dallas.

La expedición aterrizó sobre las 4.00 de la mañana (hora española) en la ciudad texana y ya ha quedado instalada en su nuevo hotel de concentración. A partir de este sábado, España retomará los entrenamientos en las instalaciones previstas por la FIFA para comenzar a preparar con mayor intensidad un encuentro marcado en rojo en el calendario del Mundial.

Luis de la Fuente conversa con Lamie durante el encuentro / Lavandeira Jr / EFE

El cuerpo técnico aprovechará las dos próximas sesiones para ultimar el plan de partido, ajustar los últimos detalles tácticos y comprobar el estado físico de todos los internacionales antes de medirse a una de las grandes favoritas al título.

España llega a los octavos después de imponerse con autoridad por 3-0 a Austria en la ronda anterior, un triunfo que confirmó el buen momento del equipo y reforzó la confianza del grupo. Enfrente estará una Portugal liderada por Cristiano Ronaldo, que también selló su clasificación tras vencer por 2-1 a Croacia en un partido muy disputado.

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El enfrentamiento entre españoles y portugueses será uno de los grandes atractivos de los octavos de final, con dos selecciones llamadas a pelear por el título y que buscarán un billete para los cuartos de final en un duelo con sabor a final anticipada.