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MUNDIAL 2026

España ya está en Dallas: horarios y agenda completa de la Roja antes de la semifinal contra Francia

La selección de Luis de la Fuente aterriza en Texas para preparar el duelo más esperado del torneo: el Francia - España del martes 14 de julio en el Estadio de Dallas (21.00 h, hora peninsular)

Ferran Torres, delantero de la selección española

Ferran Torres, delantero de la selección española / Europa Press

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Xavier Ortuño

Xavier Ortuño

La Selección Española ya pisa suelo texano. El combinado nacional aterrizó este sábado en Dallas, donde afrontará la gran cita del Mundial 2026: la semifinal ante Francia, que se disputará el martes 14 de julio a las 14.00 h locales (21.00 h en España) en el Estadio de Dallas.

La expedición se aloja en el Hotel W Dallas, en pleno Victory Park, que será el cuartel general de la Roja durante los tres días previos al choque. Los entrenamientos y las comparecencias ante los medios se repartirán entre el Estadio Cotton Bowl y el propio escenario de la semifinal.

Domingo: primer entrenamiento en el Cotton Bowl

La primera toma de contacto será este domingo 12 de julio a las 11.00 h locales (18.00 h peninsular), con una sesión de entrenamiento en el Estadio Cotton Bowl de Dallas. Como marca el protocolo FIFA, los primeros 15 minutos estarán abiertos a los medios de comunicación.

Lunes: zona mixta y De la Fuente ante la prensa

La jornada previa al partido será la más cargada. A las 10.00 h locales (17.00 h en España) se celebrará la zona mixta oficial en el Cotton Bowl, con una ventana de un cuarto de hora para atender a la prensa. Una hora después, a las 11.00 h (18.00 h peninsular), la Roja completará su entrenamiento oficial, de nuevo con el arranque abierto a las cámaras.

El plato fuerte llegará a las 17.30 h locales (00.30 h de la madrugada del martes en España), cuando Luis de la Fuente hable en el Estadio de Dallas, ya sobre el escenario de la semifinal.

Martes: Francia - España, a por la final

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El martes 14 de julio a las 14.00 h locales (21.00 h peninsular), España y Francia se jugarán el billete para la gran final del Mundial 2026. Un clásico continental elevado a la máxima potencia, con la Roja buscando su segunda estrella y los de Didier Deschamps persiguiendo su tercer título.

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