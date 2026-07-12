España ya está en Dallas: horarios y agenda completa de la Roja antes de la semifinal contra Francia

La Selección Española ya pisa suelo texano. El combinado nacional aterrizó este sábado en Dallas, donde afrontará la gran cita del Mundial 2026: la semifinal ante Francia, que se disputará el martes 14 de julio a las 14.00 h locales (21.00 h en España) en el Estadio de Dallas.

La expedición se aloja en el Hotel W Dallas, en pleno Victory Park, que será el cuartel general de la Roja durante los tres días previos al choque. Los entrenamientos y las comparecencias ante los medios se repartirán entre el Estadio Cotton Bowl y el propio escenario de la semifinal.

Domingo: primer entrenamiento en el Cotton Bowl

La primera toma de contacto será este domingo 12 de julio a las 11.00 h locales (18.00 h peninsular), con una sesión de entrenamiento en el Estadio Cotton Bowl de Dallas. Como marca el protocolo FIFA, los primeros 15 minutos estarán abiertos a los medios de comunicación.

Lunes: zona mixta y De la Fuente ante la prensa

La jornada previa al partido será la más cargada. A las 10.00 h locales (17.00 h en España) se celebrará la zona mixta oficial en el Cotton Bowl, con una ventana de un cuarto de hora para atender a la prensa. Una hora después, a las 11.00 h (18.00 h peninsular), la Roja completará su entrenamiento oficial, de nuevo con el arranque abierto a las cámaras.

El plato fuerte llegará a las 17.30 h locales (00.30 h de la madrugada del martes en España), cuando Luis de la Fuente hable en el Estadio de Dallas, ya sobre el escenario de la semifinal.

Martes: Francia - España, a por la final

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El martes 14 de julio a las 14.00 h locales (21.00 h peninsular), España y Francia se jugarán el billete para la gran final del Mundial 2026. Un clásico continental elevado a la máxima potencia, con la Roja buscando su segunda estrella y los de Didier Deschamps persiguiendo su tercer título.