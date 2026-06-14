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MUNDIAL 2026

España - Cabo Verde: rueda de prensa de Luis de la Fuente, en directo

Sigue la comparecencia del técnico de la selección en la previa del debut de España en el Mundial 2026

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