España - Cabo Verde: rueda de prensa de Luis de la Fuente, en directo

El posible once de España con dos dudas

De le Fuente tendrá que decidir si pone en liza en bandas de inicio a Lamine Yamal y Nico Williams, o salen desde el banquillo teniendo en cuenta que vienen de lesiones y de un tiempo de inactividad. El resto parece tenerlo muy claro el riojano y éste es el once que apunta a ser el titular en Atlanta:

Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Ferran Torres, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.