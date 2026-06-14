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MUNDIAL 2026
España - Cabo Verde: rueda de prensa de Luis de la Fuente, en directo
Sigue la comparecencia del técnico de la selección en la previa del debut de España en el Mundial 2026
'Bombazo Cucurella'
La tarde del domingo se ha visto alterada por la noticia del inminente fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid tras haber alcanzado un acuerdo verbal. El de Alella es uno de los 26 convocados en la Roja y seguro que a Luis de la Fuente le preguntarán por esta cuestión.
El posible once de España con dos dudas
De le Fuente tendrá que decidir si pone en liza en bandas de inicio a Lamine Yamal y Nico Williams, o salen desde el banquillo teniendo en cuenta que vienen de lesiones y de un tiempo de inactividad. El resto parece tenerlo muy claro el riojano y éste es el once que apunta a ser el titular en Atlanta:
Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Ferran Torres, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.
La cuarta jornada del Mundial arranca con goleada
Aunque no llega a la cita como una de las grandes favoritas, nunca hay que subestimar a Alemania. Los germanos han goleado por 7-1 a Curaçao. La crónica:
Historia de los Mundiales: Alemania repite la goleada a Brasil y Curazao marca su primer gol
Muchas cuestiones a responder
Luis de la Fuente hablará del estado físico de Lamine Yamal y Nico Williams y sus opciones de tener minutos mañana. El último en recuperarse ha sido Víctor Muñoz, pero todo apunta a que no llegará a tiempo para esta primera cita.
¡Buenas tardes! A las 21.45 horas en la península (las 15.45h en Atlanta) comparecerá el seleccionador español, Luis de la Fuente, desde el Mercedes Benz Stadium de Atlanta en la previa del España-Cabo Verde de mañana (18.00 horas). El debut mundialista de la Roka, una de las favoritas para conquistar el torneo. ¡No te lo pierdas en SPORT!
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