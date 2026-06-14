España - Cabo Verde: horario y dónde ver por televisión el debut de la selección en el Mundial 2026

La selección española debuta en el Mundial 2026 este lunes en el partido que enfrenta al combinado de Luis de la Fuente a Cabo Verde, que jugará la primera cita mundialista de su historia. España es la favorita del grupo H, en el que también compiten Arabia Saudí y Uruguay. La selección espera estrenarse con una victoria ante la teórica cenicienta y sumar los primeros tres puntos antes de medirse a los rivales con los que, en principio, debería disputarse la primera plaza del grupo.

Pedri, concentrado con la selección española para el Mundial / SERGIO PEREZ / EFE

La expedición española, que ha fijado su base en Chattanooga (Tennessee), se trasladó el sábado a Atlanta, ciudad en la que se enfrentará no solo a Cabo Verde, sino también a Arabia Saudita. Ambos encuentros tendrán como escenario el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con capacidad para 71.000 espectadores. Tras los dos partidos de preparación ante Irak y Perú, llega la hora de la verdad para España.

¿A qué hora se juega el España - Cabo Verde?

El partido entre la selección española y la de Cabo Verde, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará este lunes 15 de junio a las 18:00 horas (CET).

¿Dónde se puede ver el España - Cabo Verde de la fase de grupos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre España y Cabo Verde de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online a través de RTVE Play. Existen otras alternativas como la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la aplicación y sus diferentes canales.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente. / Alberto Boal / EFE

Por otro lado, y como siempre, desde SPORT te contamos todo lo que suceda en el primer partido de España en el Mundial 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro de la mano de nuestro enviado especial, Jordi Gil.