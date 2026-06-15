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MUNDIAL 2026

España - Cabo Verde, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el debut de la selección en el Mundial 2026

Sigue el minuto a minuto del debut de España ante Cabo Verde (18h; La1/DAZN) en el Mundial 2026

Ferran Torres celebra con sus compañeros de Selección el gol

Ferran Torres celebra con sus compañeros de Selección el gol / RFEF/Angel Martinez

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Jaume Marcet

Jaume Marcet

Alineaciones probables del España - Cabo Verde

Alineaciones probables del España - Cabo Verde / SPORT

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