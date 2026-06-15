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MUNDIAL 2026
España - Cabo Verde, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el debut de la selección en el Mundial 2026
Sigue el minuto a minuto del debut de España ante Cabo Verde (18h; La1/DAZN) en el Mundial 2026
Sorpresa monumental en el once
!Gavi será titular contra Cabo Verde!
Cabo Verde, por su parte, afronta un duelo tremendamente especial. Los Tiburones Azules debutan en una Copa del Mundo, a la que llegaron tras superar en su grupo de clasificación a Camerún.
Curiosidades
Aquí os detallamos alguna curiosidad del España-Cabo Verde
España solo ha ganado en cinco estrenos mundialistas de 16 que ha jugado hasta ahora. El último de ellos, en 2022, en el 7-0 contra Costa Rica.
La gran incógnita del once tiene lugar en el extremo izquierdo. Con Nico y Víctor en el banquillo, el puesto se lo disputan Álex Baena y Dani Olmo.
Luis de la Fuente tiene a todos los jugadores disponibles. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, que no jugaron contra Irak ni Perú, están en la convocatoria, aunque no partirán de inicio.
En el lateral izquierdo apunta a salir de inicio Marc Cucurella. El Real Madrid ha anunciado esta mañana su fichaje hasta 2032.
La 'Roja' se enfrenta a Cabo Verde a las 18 horas en el Mercedez-Benz Stadium, de Atlanta.
¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos al directo del primer partido de la selección española en este Mundial!
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