MUNDIAL 2026
España - Austria: a qué hora y dónde ver el partido de dieciseisavos del Mundial 2026 por TV y en abierto en España
A qué hora juega la selección española hoy contra Austria y en qué canal de TV ver en abierto los dieciseisavos del Mundial 2026 desde España
España ya pone el foco en las eliminatorias del Mundial 2026. Tras firmar el liderato del grupo H, el conjunto de Luis de la Fuente ya conoce a su primer rival en el camino hacia el título: Austria. El conjunto de Luis de la Fuente afronta el encuentro tras superar a Uruguay por la mínima (0-1) en el último encuentro con un gol de Baena.
Una victoria que no despejó del todo las dudas de una selección que, a pesar de no haber encajado un gol en los tres primeros encuentros, ha estado lejos del nivel que mostró en la última Eurocopa. Las lesiones y el estado de forma de alguno de sus mejores jugadores están penalizando a una España que, además, perdió a Nico y a Pino por lesión en el intenso duelo ante Uruguay, que se despidio del Mundial.
Los de Luis de la Fuente ya solo piensan en el enfrentamiento ante Austria. El duelo correspondiente a los dieciseisavos de final ya tiene fecha, hora y escenario confirmados. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre el partido.
¿Dónde ver el España - Austria de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 por TV y en directo?
En España, el partido entre la selección y Austria de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que adquirió los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.
En SPORT seguiremos en directo todo lo que ocurra en este partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Además de la narración minuto a minuto, encontrarás la crónica, las reacciones más destacadas y toda la última hora de la mano de nuestro enviado especial, Jordi Gil.
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