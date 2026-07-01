España - Austria: a qué hora y dónde ver el partido de dieciseisavos del Mundial 2026 por TV y en abierto en España

España ya pone el foco en las eliminatorias del Mundial 2026. Tras firmar el liderato del grupo H, el conjunto de Luis de la Fuente ya conoce a su primer rival en el camino hacia el título: Austria. El conjunto de Luis de la Fuente afronta el encuentro tras superar a Uruguay por la mínima (0-1) en el último encuentro con un gol de Baena.

Una victoria que no despejó del todo las dudas de una selección que, a pesar de no haber encajado un gol en los tres primeros encuentros, ha estado lejos del nivel que mostró en la última Eurocopa. Las lesiones y el estado de forma de alguno de sus mejores jugadores están penalizando a una España que, además, perdió a Nico y a Pino por lesión en el intenso duelo ante Uruguay, que se despidio del Mundial.

Los jugadores de España celebran el gol de Álex Baena / Francisco Guasco / EFE

Los de Luis de la Fuente ya solo piensan en el enfrentamiento ante Austria. El duelo correspondiente a los dieciseisavos de final ya tiene fecha, hora y escenario confirmados. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre el partido.

¿Dónde ver el España - Austria de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre la selección y Austria de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que adquirió los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

Noticias relacionadas

En SPORT seguiremos en directo todo lo que ocurra en este partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Además de la narración minuto a minuto, encontrarás la crónica, las reacciones más destacadas y toda la última hora de la mano de nuestro enviado especial, Jordi Gil.