España - Arabia Saudí, en directo: la previa y alineaciones del partido del Mundial 2026

PREVIA ESPAÑA - ARABIA SAUDÍ

Recordamos todos los detalles del partido España - Arabia Saudí que se juega a las 18:00 de la tarde en Atlanta. El otro encuentro del grupo, el Uruguay - Cabo Verde se juega a las 00:00 horas. Todas las selecciones llegan empatadas a un punto a la segunda jornada.

Todos los detalles: A qué hora juega España hoy y dónde ver el partido contra Arabia Saudí del Mundial en directo por TV y online