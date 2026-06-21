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MUNDIAL 2026

España - Arabia Saudí, en directo: la previa y alineaciones del partido del Mundial 2026

Sigue el minuto a minuto del partido de España ante Arabia Saudí (18: 00 horas; La1/DAZN) en la segunda jornada del grupo H del Mundial 2026

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Lamine Yamal y Lopes Cabral en una acción del España - Cabo Verde del Mundial 2026 / Europa Press

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Denís Iglesias

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Alineaciones probables del España - Arabia Saudí

Alineaciones probables del España - Arabia Saudí / SPORT

Los onces probables de España y Arabia Saudí para el partido que comienza a las 18:00 horas.

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