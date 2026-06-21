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MUNDIAL 2026
España - Arabia Saudí, en directo: la previa y alineaciones del partido del Mundial 2026
Sigue el minuto a minuto del partido de España ante Arabia Saudí (18: 00 horas; La1/DAZN) en la segunda jornada del grupo H del Mundial 2026
Los onces probables de España y Arabia Saudí para el partido que comienza a las 18:00 horas.
PREVIA ESPAÑA - ARABIA SAUDÍ
Todos los caminos llevan a Lamine. En el primer partido, De la Fuente consultó continuamente con el staff médico de la selección para saber cuándo podía introducir al jugador del Barça, el absoluto puntal de esta selección.
Lea: Lamine Yamal: "Con el paso del tiempo acabaré jugando por el centro
PREVIA ESPAÑA - ARABIA SAUDÍ
Recordamos todos los detalles del partido España - Arabia Saudí que se juega a las 18:00 de la tarde en Atlanta. El otro encuentro del grupo, el Uruguay - Cabo Verde se juega a las 00:00 horas. Todas las selecciones llegan empatadas a un punto a la segunda jornada.
Todos los detalles: A qué hora juega España hoy y dónde ver el partido contra Arabia Saudí del Mundial en directo por TV y online
PREVIA ESPAÑA - ARABIA
¡Todos los focos en Lamine! Se espera que sea la gran novedad de Luis de la Fuente en el once junto al también azulgrana Dani Olmo. Así lo cuenta Jordi Gil, enviado especial de SPORT al Mundial.
PREVIA ESPAÑA - ARABIA
España, obligada a cazar a los ‘halcones verdes’
La selección española necesita ganar a Arabia Saudí para no tener que jugársela a una sola carta en la última jornada frente a Uruguay.
Lea la previa de Jordi Gil, enviado especial de SPORT al Mundial de EEUU, México y Canadá.
PREVIA ESPAÑA - ARABIA
¡Bienvenidos al directo del España - Arabia Saudí! Segunda jornada del grupo H del Mundial. Día decisivo para los de Luis de la Fuente, sin margen de error después del tropiezo contra Cabo Verde (0-0). El equipo español busca un triunfo para disipar las dudas del debut, que encumbró al portero rival Vozinha.
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