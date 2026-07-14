España se alía con las lesiones: Saliba, el tercero en tres partidos

Llegar a levantar la Copa del Mundo exige muchas veces algo más que un buen papel durante el torneo. La fortuna ha sido siempre una gran aliada de los campeones y parece que ahora es a España quien le sonríe. Por lo menos, en cuanto a las lesiones de los rivales, viviendo ante Francia el tercer duelo consecutivo en el que ve como uno de los grandes nombres de su rival se tiene que retirar lesionado antes de tiempo.

Sucedió ante Portugal en octavos de final con Nuno Mendes, quien se estaba marcando un gran partido frenando en seco a Lamine Yamal. En una arrancada típica del de Rocafonda, el lateral del PSG se fue al suelo con la mano en la parte trasera de su muslo, denotando acto seguido que no podría continuar.

En su lugar entró Neslon Semedo y aunque no salió en la foto de la derrota, su equipo acabó cediendo en los últimos minutos ante una selección española que vivió ante los portugueses el primer milagro de Mikel Merino.

Lamine disputando un balón con Nuno Mendes en la primera mitad / JEFFREY MCWHORTER / EFE

El segundo, llegó ante Bélgica, que también sufrió una lesión más que importante durante el partido y que esta vez sí que fue determinante. Courtois se fue al suelo a mediados de la segunda mitad dejando paso a Lammens, quien tuvo una más que desafortunada actuación en el gol final de Merino, dejando un rechace a placer en un disparo que no aparentaba ser de demasiada dificultad.

Sin Merino todavía en el campo, Francia sufrió este martes en el duelo de semifinales otra lesión delicada para sus intereses, con el central Saliba teniendo que dejar el partido a la media hora también por un problema físico.

Con el gol de Oyarzabal ya en el marcador, el central del Arsenal se fue de manera repentina al suelo tras recibir un balón dejando claro desde el primer instante que su participación en el partido y más que posiblemente en el Mundial, habían llegado a su fin.

En su lugar entró Lacroix, que cerca estuvo de salir en la foto del gol que rozó Fabián tras una jugada descomunal entre Olmo y Lamine por banda izquierda.

Habrá que ver como acaba finalmente la semifinal, pero está claro que a España le están sonriendo todos los factores hasta el momento en el camino por conseguir su segunda estrella.