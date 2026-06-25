La espada samurái, la naranja mecánica... y la Suecia de Gyökeres: todo abierto en el Grupo F

Está (casi) todo por decidirse en el Grupo F. Con Túnez fuera de la ecuación tras recibir una goleada nipona, tanto Países Bajos como Japón y Suecia pueden acabar en primer lugar. La 'Oranje' se enfrenta a una Túnez eliminada en el Estadio Arrowhead de Kansas City, mientras que a su vez se verán las caras japoneses y suecos en el Estadio AT&T de Dallas. Esta última jornada, unificada, se jugará durante la madrugada del jueves al viernes (01.00 hora peninsular española).

Vayamos por partes. El combinado que dirige Ronald Koemandespejó las dudas de su debut ante Japón con una manita a Suecia y, para acabar líder, no solo le bastaría con ganar a Las Águilas de Cartago, sino que debería hacerlo por la mayor cantidad de goles ante un posible empate a puntos con Japón.

Koeman, aliviado

La naranja mecánica suma cuatro puntos tras su empate ante Japón (2-2) y su goleada a Suecia (5-1). Una derrota acompañada de victoria escandinava le podría enviar a la tercera plaza y añadir suspense. El empate a puntos con Suecia, que se produciría si la triple subcampeona del mundo cae ante Túnez y suecos y nipones firmasen tablas, dejaría a los de Koeman segundos, por detrás de los 'Samuráis Azules'. Si terminasen igualados a puntos con Japón, habría que recurrir al 'goal average' general (+4 ambas).

Los jugadores de Países Bajos celebran su cuarto gol durante el partido Países Bajos - Suecia del Mundial. / CARLOS RAMIREZ / EFE

Parece improbable que Koeman modifique el once que tan rédito dio en su segundo partido. Gakpo y Brobbey, tras anotar sendos dobletes, llegan en un momento de máxima confianza. Con tres finales perdidas (1974, 1978 y 2010), nunca ha tenido la oportunidad de alzar el trofeo. Eso sí, lleva nada menos que catorce partidos de Mundial sin conocer la derrota, superando el invicto histórico de la Brasil de Pelé.

La primera victoria fue aquel 5-1 ante España, con el espectacular cabezazo de Van Persie, en 2014. Su última derrota fue, por tanto, contra La Roja en Sudáfrica 2010.

Enfrente, una Túnez de la que se esperaba más y a la que tampoco le salió bien destituir a Sabri Lamouchi y apostar por el experimentado Hervé Renard.

Ya con el vuelo de vuelta reservado tras ser apeado de su séptima Copa del Mundo ante Japón, en el partido número 1.000 de la historia de los Mundiales, tratará de mejorar su imagen y reducir los goles encajados (nueve en dos duelos).

Suecia, con opciones

En Dallas se enfrentarán Japón y Suecia, quienes también persiguen el primer puesto del Grupo F. Los nipones, como los neerlandeses, tienen cuatro puntos en el casillero, por los tres de los suecos. Los de Hajime Moriyasu afrontan el partido en una buena dinámica de diez partidos sin perder, ocho de ellos con victoria. Con la baja de Take Kubo, el seleccionador japonés apunta a repetir el once de su triunfo frente a Túnez.

Los japoneses tienen más fácil asaltar la primera plaza, aunque también aspira - sus posibilidades son más remotas - a ella una Suecia que necesita la victoria para asegurar su continuidad en esta Copa del Mundo o al menos puntuar para poder optar a ser una de los ocho mejores terceros.

Suecia golea en su debut ante Túnez / SUECIA

Potter, por su parte, podría retocar algo su equipo en busca de más solidez defensiva, lo que podría motivar la entrada del futbolista del Celta Carl Starfelt, mientras que parece que mantendrá a la dupla ofensiva formada por Viktor Gyökeres y Alexander Isak, de momento algo decepcionante. Tanto el ariete del Arsenal como el del Liverpool lleva apenas una diana en su haber.

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Los dos primeros clasificados se cruzarán con los del Grupo C, encabezado por Brasil y Marruecos.