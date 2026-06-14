Escocia saborea la gloria mundialista 36 años después

¿Qué mejor manera para volver a un Mundial 28 años después que con una victoria? Escocia fue una de las grandes habituales en las Copas del Mundo en sus inicios y a finales de los 80/90, pero no habían pisado este torneo desde Francia 1998. Este domingo de madrugada (hora española) lo volvieron a hacer y se llevaron una importante victoria ante Haití por 1-0 con el solitario gol de McGinn. Su primer triunfo desde Italia 90.

La selección caribeña también volvía a un Mundial muchos años después. De hecho, Haití solo había jugado uno en toda su historia. Fue en 1974 y ahora, 52 años después, volvían a este escenario y dieron mucha pelea.

Un encuentro para valientes en España que arrancó a las 3 de la mañana, pero que no dejó indiferente a nadie. Escocia era el gran favorito al duelo, pero los caribeños salieron con toda la ilusión de un país. Con más ganas que criterio, eso sí, pero demostraron que físicamente pueden competir contra cualquiera.

McGinn estrena el casillero 28 años después

Haití salió sin miedo al Gillette Stadium. Con Providence, un jugador de banda muy rápido que intentó hacer daño a la defensa europea. Aunque el más peligroso de todos fue Bellegarde, el centrocampista de los Wolves. Haití atacó con fe, pero sin mucho orden.

Los centroamericanos llegaron más a la portería de Gunn, pero el peligro real lo tenía Escocia. McTominay avisó con un derechazo al palo y pocos minutos después John McGinn abría el marcador.

El futbolista del Aston Villa se quedó con un rechace dentro del área y lo envió a guardar gracias a un mal desvío de un defensa haitiano.

Lucha incansable de Haití ante un enorme Ben Doak

Escocia se avanzó, pero no se consiguió escapar en el marcador en ningún momento. Los europeos dominaban el encuentro, pero compraban muchas papeletas para llevarse un susto importante, como le había pasado a Suiza ante Catar.

El gran dinamitador del segundo tiempo fue Ben Doak. El extremo del Bournemouth lo intentó una y otra vez. Una muestra de potencia física y de mucha calidad para irse de los defensas caribeños, aunque sin ningún tipo de premio.

Ben Doak, ante Haití / Agencias

Haití, por su parte, seguía aguantando atrás e intentando atacar a la contra. Se acercó varias veces con peligro, pero tuvo el empate en un remate claro de Arcus que se perdió por muy poco. Escocia se sintió cómoda rechazando centros y se conformó con el 1-0.

Escocia es el primer líder del grupo C tras ganar a Haití y después del empate en el Brasil-Marruecos. Este resultado es importantísimo para Escocia que nunca ha superado la fase de grupos de un Mundial. Los europeos volvieron a ganar por primera vez en 36 años en este escenario, aunque dejaron muchas dudas tras terminar sufriendo ante una Haití muy combativa.