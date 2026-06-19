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Escocia - Marruecos: alineaciones, horario y dónde ver el partido en directo
Marruecos busca su primera victoria en el Mundial tras empatar con Brasil
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