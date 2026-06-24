A qué hora es el Escocia - Brasil y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Escocia y Brasil se dan cita en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, en la madrugada de este jueves 25 de junio para enfrentarse en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. La 'Canarinha' afronta un partido clave en su objetivo de terminar como líder del grupo C ante un rival que se juega su continuidad en la cita Mundialista.

El empate ante Marruecos, la otra gran candidata a la posición cabecera, en la primera jornada (1-1) deja las espadas en todo lo alto de cara al desenlace del grupo. Brasil actualmente ocupa esta posición de privilegio, pero tendrá que estar muy pendiente del average para que los 'Leones del Atlas' no den el 'sorpasso' sobre la bocina y les priven de un primer cruce más favorable en el cuadro final.

El partido de esta madrugada también es vital para Escocia, que no se puede despistar si quiere superar el primer corte. Los tres puntos sumados ante Haití (0-1) en la jornada inaugural les otorgan muchos números para acceder a la fase final como una de las mejores terceras, pero los de Steve Clarke deben cuidar el average para no perder su lugar en este selecto grupo.

La clasificación del grupo C del Mundial 2026

¿A qué hora es el Escocia - Brasil del Mundial 2026?

El partido entre Escocia y Brasil, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará en la madrugada del miércoles 23 al jueves 24 de junio a las 00:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Escocia - Brasil del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Escocia y Brasil de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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