La escena más surrealista del EEUU-Australia: lesión del árbitro y jugo de pepinillo para recuperar

El tramo final del enfrentamiento entre Estados Unidos y Australia dejó una de las imágenes más insólitas de la noche. No la protagonizó ningún futbolista, sino el árbitro alemán Felix Zwayer, que tuvo que ser atendido sobre el césped tras sufrir un aparente calambre en pleno tiempo añadido.

Corría el minuto 90+3, con el marcador ya favorable a Estados Unidos (2-0), cuando el colegiado realizó un intenso sprint para alcanzar una acción y mostrar una tarjeta amarilla a Chris Richards. El esfuerzo, sin embargo, le pasó factura de inmediato.

Zwayer comenzó a mostrar signos evidentes de molestias y acabó tendiéndose sobre el terreno de juego mientras se quejaba de la pierna. La escena provocó la sorpresa tanto de los jugadores como de los aficionados presentes en el estadio, que asistieron a una situación poco habitual en un encuentro internacional.

El equipo arbitral acudió rápidamente en su ayuda. Mientras uno de sus asistentes le estiraba la pierna afectada para aliviar el calambre, otro apareció corriendo con lo que, según se pudo apreciar, parecía ser jugo de pepinillo, una bebida popular en el deporte estadounidense por sus supuestos beneficios para combatir los calambres musculares.

Lejos de generar preocupación, el momento terminó convirtiéndose en una de las anécdotas de la noche. Tras unos instantes de atención sobre el césped, Zwayer consiguió reincorporarse y recibió una sonora ovación de los aficionados cuando volvió a ponerse en pie.

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Una imagen tan inesperada como simpática que demostró que, incluso en los últimos minutos de un partido ya decidido, los árbitros también sufren las exigencias físicas del fútbol moderno. Porque si los jugadores deben estar preparados para mantener la intensidad hasta el final, los colegiados tampoco se libran de los esfuerzos extremos que exige el juego actual.