La polémica petición de Italia: una prima de 300.000 euros si ganaban a Bosnia

El último partido de Italia en una Copa del Mundo fue el 24 de junio de 2014. En Brasil 2014, la 'Azzurra' quedó tercera en el grupo D, por detrás de la sorprendente Costa Rica y Uruguay: sólo le ganó a Inglaterra en su debut y cayó ante los combinados americanos. Y, al quedar fuera del Mundial 2026 en una fatídica tanda de penaltis que se llevó la Bosnia del mítico Edin Dzeko, no optan a volver a pisar suelo mundialista hasta, mínimo, 2030.

La crisis que está viviendo la tetracampeona (1934, 1938, 1982 y 2006) es, simplemente, terrible. Fíjense lo que ha llovido desde la última participación mundialista de Italia que Gianluigi Donnarumma, quien afirmó llorar desconsoladamente tras la eliminación, nunca ha jugado un Mundial. O que de aquella cuadrilla que dirigía Cesare Prandelli no hay ni un superviviente... y la mayoría colgaron ya las botas: Buffon, Chiellini, Motta, Marchisio, Cassano, Bonucci, Pirlo...

Escabechina en la FIGC

Quedó especialmente tocado un Gennaro Gattuso que presentó su dimisión tras la dolorosa eliminación a manos del combinado balcánico: "Con gran pesar, al no haber logrado el objetivo que nos propusimos, considero que mi etapa como seleccionador nacional ha terminado", comunicó.

Fue la tercera renuncia que se produjo en la FICG esta última semana tras las de Gabriele Gravina y Gianluigi Buffon, presidente y jefe de delegación, respectivamente.

Gattuso: "Si hoy alguien me pincha con algo, no sale nada, no sale sangre" / Agencias

En el país transalpino, sin embargo, se armó un nuevo escándalo días después del descalabro en Bosnia. Por lo visto, según cuenta 'Repubblica', los futbolistas de la 'Azzurra' solitaron un bonus de 300.000 a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en caso de vencer al combinado balcánico y, por tanto, clasificar a un Mundial 12 años después.

Dicha prima iba a repartirse entre los 28 convocados, por lo que correspondería 10.000 euros a cada jugador. La FIGC, no obstante, rechazó la petición antes de la disputa del partido.

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Paolo Maldini, leyenda italiana, no se quedó corto al expresar su opinión respecto a la crisis que vive la 'Azzurra': "Quedarse fuera de un Mundial es una señal de alarma. Dos son una crisis. Pero tres seguidos… son un fracaso total. Ya no veo la misma hambre. No veo a jugadores dispuestos a darlo todo por la selección. Falta orgullo, responsabilidad e identidad…".