El escándalo senegalés que sacudió Taiwán: "Los jugadores niegan las informaciones sobre prostitución"

En 2010, Michael Schumacher, leyenda de la Fórmula 1, popularizó una frase que muchos encumbran cuando las cosas inicialmente no les salen bien. “Lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba”, mencionó antes de comenzar la temporada con Mercedes.

Aquel año, el alemán ni empezó ni terminó bien. El campeón fue su compatriota Sebastian Vettel, con 256 puntos al volante del Red Bull, solo 4 más que Fernando Alonso, que acabó segundo. Schumacher, por su parte, quedó noveno en la clasificación de pilotos.

El piloto alemán de Fórmula Uno, Michael Schumacher, durante su etapa en Ferrari / DIEGO AZUBEL / EFE

Por lo menos, aquel curso, el ‘Kaiser’ dejó huella con su frase imborrable y que sigue a la orden del día 14 años después. No obstante, la selección de Senegal le dio la razón ocho años antes de que la pronunciase, en 2002, con una demostración perfecta de que el final puede ser determinante. Aunque en su caso, para muy mal.

Del Mundial a Taiwán

El sueño de los Leones de Teranga en su primer Mundial, el de Corea-Japón 2002, se terminó el 22 de junio en Osaka. Fue ante Turquía, en los cuartos de final, con un gol de oro de Mansiz, una regla ya extinta en el deporte rey que premiaba con la victoria al primero que marcara en la prórroga. Pero lo que parecía el epílogo a un nuevo capítulo en la historia futbolística de Senegal era realmente el prólogo de un gran escándalo.

Los jugadores de Senegal ante Turquía en el Mundial de 2002 / FIFA+

La revelación mundialista no volvió directamente a casa. En lugar de regresar a Dakar, aceptó una invitación para participar en un acto institucional en Taiwán. Ya se sabe, el fútbol, aunque a muchos no les guste, está directamente relacionado con la política. Senegal era uno de los pocos países que reconocían oficialmente a Taiwán en aquel entonces y la isla quería aprovechar el inesperado protagonismo de aquel equipo africano para sus intereses. A priori, un acto noble, inofensivo y que iba a constar de un amistoso contra la selección del país.

Los Leones de Teranga aterrizaron en Taipéi como verdaderas estrellas, pero rápidamente pasaron de héroes a villanos. La prensa local describió el encuentro oficial en el palacio presidencial como un “choque cultural impactante”. Los jugadores aparecieron en pantalones cortos, sandalias y actitud “poco seria” en un marco protocolario de solemnidad. Aunque solo fue la punta del iceberg.

No creo que vayamos a jugar un partido. El entrenador cree que estamos demasiado cansados y necesitamos descansar después del Mundial Ndiaye — Exjugador de Senegal

El amistoso nunca ocurrió. Se negaron a jugar. “No creo que vayamos a jugar un partido. El entrenador cree que estamos demasiado cansados y necesitamos descansar después del Mundial”, anticipó Sylvain Ndiaye a 'BBC Sport Online'. Pero el escándalo aún estaba por estallar. Mientras algunos afirmaban que “estamos muy cansados porque llevamos 45 días fuera de casa” para justificar que los jugadores no salían del hotel, llegó llegó el descontrol.

Durante dos días, la expedición permaneció ‘escondida’, lejos de cualquier intento de dar sentido a aquel viaje. Fue entonces cuando la prensa local informó sobre la visita de mujeres al alojamiento del equipo de manera constante. 37, para ser exactos. Un escándalo que llegó a todos los rincones del país.

100.000 dólares a la basura

Claramente, como decía Schumacher, no es como se empieza, sino como se acaba. Y en este caso, la visita diplomática acabó con un bochorno importante. El gobierno de Taiwán había invertido más de 100.000 dólares para que Senegal hiciera escala allí como gesto diplomático.

“He hablado con los jugadores, y ellos han negado las informaciones sobre prostitución”, defendió el embajador de Senegal, Adama Sarr. ¿Quién tiene razón? ¿La prensa local o las personalidades senegalesas? Solo lo sabrán aquellos que estuvieron en aquel hotel de Taiwán en 2002.