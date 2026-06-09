Escándalo Mundial: Irán denuncia que Estados Unidos niega entradas para sus partidos

La tensión entre Irán, la FIFA y Estados Unidos a pocos días del inicio del Mundial 2026 ha aumentado después de que la Federación de Fútbol de Irán denunciara la retirada de la asignación de entradas destinada a sus aficionados para los partidos que disputará en territorio estadounidense.

Según un comunicado difundido por medios estatales iraníes, la federación aseguró que ya no puede proporcionar entradas a sus seguidores para los tres encuentros de la fase de grupos. Cada una de las 48 selecciones participantes tiene derecho a recibir y distribuir el 8% del aforo de los estadios en los que juega, una cuota que suele destinarse a los aficionados más fieles.

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/WILL OLIVER. NO SALES EPA ZONE / WILL OLIVER / EFE

Sin embargo, la federación iraní afirmó que dicha asignación ha sido revocada a escasos días de su debut mundialista, previsto para el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en el estadio de Inglewood, California.

“Debido a las circunstancias actuales, la federación no puede ofrecer ni una sola entrada a los seguidores de la selección nacional”, señaló el organismo en su comunicado.

La denuncia llega en un contexto especialmente delicado. La federación iraní sugirió que las dificultades están relacionadas con las restricciones impuestas por Estados Unidos a los ciudadanos iraníes y acusó al país anfitrión de obstaculizar la presencia de sus aficionados en los estadios.

Gianni Infantino, president of the Federation International Football Association (FIFA), at the Semafor World Economy Summit during the International Monetary Fund (IMF) and World Bank Spring meetings in Washington, DC, US, on Wednesday, April 15, 2026. The International Monetary Fund downgraded its growth projection for the year after the war in the Middle East triggered a major oil shock and included the possibility of a downturn if the conflict drags on and energy infrastructure is severally damaged. Photographer: Aaron Schwartz/Bloomberg / FIFA

“Este incidente plantea serias dudas sobre la influencia de consideraciones políticas y ajenas al deporte en la organización del mayor evento futbolístico del mundo”, afirmó la federación.

Además de los problemas con las entradas, algunos dirigentes del fútbol iraní también habrían visto rechazadas sus solicitudes de visado para acceder a Estados Unidos. La selección asiática ha establecido finalmente su base de operaciones en la ciudad mexicana de Tijuana, después de descartar Tucson (Arizona), donde inicialmente tenía previsto concentrarse.

Irán disputará sus tres partidos de la fase de grupos en suelo estadounidense. Tras medirse a Nueva Zelanda, se enfrentará a Bélgica el 21 de junio, también en Inglewood, y cerrará la primera fase contra Egipto el 26 de junio en Seattle.

La FIFA mantiene el control total sobre la venta de entradas del Mundial, aunque por el momento no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones de la federación iraní.

La situación contrasta con unas declaraciones realizadas en 2017 por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el proceso de candidatura conjunta de Estados Unidos, Canadá y México para organizar el torneo. Entonces aseguró que cualquier selección clasificada, junto con sus aficionados y dirigentes, debía poder acceder al país anfitrión. Spoiler: no ha sido el caso.