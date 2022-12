Escándalo en la llegada del Tata Martino a México

El entrenador argentino fue recibido con insultos por la eliminación en fase de grupos Acusan además a un ayudante suyo de abofetear a un aficionado

No ha sido un buen Mundial para el Tata Martino. El técnico argentino, a su llegada a México, fue abordado en el aeropuerto por los medios de comunicación y los hinchas de la selección Tricolor, quienes lo señalaron como el responsable de la eliminación.

Martino mantuvo el silencio pero quien respondió a las acusaciones fue su ayudante, Norberto Scoponi, a quien se le acusa de abofetear a un aficionado, lo que quedaría reflejado en un video.

Después del fracaso de la selección mexicana, Martino renunció como técnico de la selección. México había firmado una de sus peores actuaciones mundialistas al quedar afuera en la fase de grupos, algo que no había sucedido desde Argentina 1978, tras finalizar en la posición número 22 de las 32 selecciones participantes.

Martino ya había reconocido su responsabilidad tras el último partido y en la rueda de prensa posterior al duelo contra Arabia Saudita en el Estadio Lusail, fue muy claro: "Asumimos el fracaso que tuvimos en esta Copa del Mundo. Yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy. Mi contrato con la Federación Mexicana de Futbol terminó cuando el árbitro terminó el partido".

El recibimiento a Martino fue muy hostil. El argentino guardó silencio con rostro adusto, pero menos tolerante fue uno de sus ayudantes. "¿Cuántas fotos le van a sacar?", preguntó Sergio Giovagnoli mientras intentaba abrirse paso entre la multitud. Más polémica fue la intervención del ex arquero Norberto Scoponi mientras un hombre le gritaba al ex técnico del Barcelona “te equivocaste por no llamar al Chícharo, ahí están las consecuencias” en alusión a la ausencia de Javier “Chicharito” Hernández en la nómina mundialista, Scoponi le respondió: "No digas boludeces".

Y la cosa fue subiendo de tono. Scoponi se enfrentó a quien les increpara y le dio un par de bofetadas suaves, sin ejercer fuerza en el contacto. "Me estás golpeando" le recriminó Juan Carlos Romero Ávila, quien después habló ante los medios locales: "Yo ni siquiera venía a recibir a la Selección, sino a una abogada con la que íbamos a hacer unas entrevistas. Pero debemos poner alto a todo tipo de violencia y más, de la manera en la que ocurrió y ni siquiera viniendo de ninguna persona. Yo únicamente le decía a Martino lo que la mayoría de mexicanos dice, que coinciden en decir que se apegó a no llamar a Chicharito, pero sin ninguna palabra obscena: en cambio sí recibió violencia física", aseguró Romero Ávila, de profesión abogado.