El escándalo que conmocionó a Francia: "Que te den por el culo, sucio hijo de puta"

"Icónica". Así define uno de los periodistas de L'Équipe, en el documental 'El autobús: La huelga de la selección francesa', una de las portadas más recordadas de la historia de los Mundiales. Su contenido es una bomba, pero también llama la atención una puesta en escena más cercana a la prensa sensacionalista que a la elegancia habitual de la cabecera francesa.

En primer plano aparecen el delantero Nicolas Anelka y el seleccionador Raymond Domenech, enfrentados y con gesto desafiante. Al fondo, un paisaje artificial de césped y nubes. Y dominándolo todo, una frase entrecomillada que pasaría a la historia: "Vete a tomar por culo, sucio hijo de puta".

Era el 19 de junio de 2010. Dos días antes, Francia había perdido contra México (2-0), y aquel Mundial de Sudáfrica empezaba torcido para les Bleus: un punto en dos jornadas.

Aquella portada conmocionó al país y se convirtió, literalmente, en una cuestión de Estado. El asunto alcanzó tal magnitud que acabaron interviniendo el presidente de la República, Nicolas Sarkozy, y la ministra de Deportes, Roselyne Bachelot. Pero, ¿qué ocurrió para que una de las grandes estrellas de Francia insultara a su entrenador al descanso de un México-Francia? ¿Y fueron realmente esas las palabras de Anelka?

La respuesta corta es que Anelka y Domenech eran dos temperamentos destinados a colisionar. Anelka creció en La Trappes, un suburbio de París ("vengo de un lugar donde no se habla con rodeos: si algo no te gusta, se dice") y nunca se sintió cómodo con la autoridad. Domenech, por su parte, reconoce que uno de los motores de su carrera ha sido siempre la confrontación.

El choque llegó al descanso de aquel México-Francia, cuando Domenech recriminó a Anelka su falta de disciplina y rendimiento delante de sus compañeros.

Así retrata el documental la escalada de tensión:

El equipo entra al vestuario tras una primera parte muy floja. El ambiente ya es tenso. Tras varios minutos en silencio, Raymond Domenech rompe la calma:

—No estamos jugando como un equipo. No hay intensidad, no hay respuesta.

Se hace una pausa. El tono sube.

Domenech se dirige directamente a Anelka:

—Te estás desconectando del partido. Así no podemos seguir.

Según el relato del entorno, el intercambio se vuelve cada vez más directo. Anelka responde:

—No me estás utilizando bien. No estoy jugando en mi sitio.

Domenech insiste en la disciplina colectiva y en la falta de implicación del grupo:

—Esto es la selección. Aquí nadie juega solo.

Es entonces cuando estalla el conflicto. Anelka admite que hubo un enfrentamiento directo, aunque niega haber pronunciado la frase tal y como fue publicada por L’Équipe.

La punta del iceberg

La escena no fue más que la punta del iceberg de una tensión acumulada entre el vestuario y un seleccionador que también mantenía un pulso constante con la prensa. El escándalo de la portada no hizo sino agravar la situación: en la expedición francesa se instaló la paranoia en torno a la filtración del vestuario.

En Francia se abrió un debate nacional sobre qué hacer con Anelka, que terminó con su expulsión de la concentración.

Patrice Evra, entonces capitán, intentó mediar entre jugador y entrenador, pero cuando parecía que podía abrirse un diálogo, la decisión ya estaba tomada desde la cúpula federativa. Fue entonces cuando estalló el motín: los jugadores se negaron a entrenar como protesta por la expulsión.

Domenech, desbordado, acabó leyendo ante la prensa el comunicado del grupo.

Molesto con la situación, llegó incluso a retener las llaves del autobús para impedir que los jugadores regresaran al hotel y forzar una reconsideración de su postura. Finalmente, el motín se confirmó y, días después, en la previa del tercer partido, Evra protagonizó varios enfrentamientos verbales con la prensa.

Francia cerró aquel Mundial con una derrota ante Sudáfrica, un punto en tres partidos y uno de los mayores escándalos de la historia de su selección.

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Años más tarde, Domenech recogería aquella experiencia en un libro titulado Tout seul ("Completamente solo").