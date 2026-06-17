Escándalo en Brasil: acusan al presidente de costear viajes de sus amantes con fondos de la CBF

Leo Dias es el terror del fútbol brasileño desde que el extravagante e histriónico periodista de prensa rosa, que ahora tiene un programa televisivo, puso en el foco de sus exclusivas las infidelidades de los jugadores. El ahora presentador llevaba días amenazando con que revelaría un escándalo después del primer tropiezo de la Seleção en el Mundial 2026, lo que generó todo tipo de comentarios y memes sobre quién sería el internacional adúltero.

"Empatar contra Marruecos es como haber perdido", dijo el presentador en las redes sociales cuando terminó el frustrante 1-1 en el primer compromisso canarinho. Y, cumpliendo su palabra, esta semana soltó la bomba informativa que, para sorpresa de todos, no iba dirigida al vestuario sino al palco. El blanco de sus revelaciones fue Samir Xaud, presidente de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desde mayo de 2025, cuando sustituyó al defenestrado Ednaldo Rodrigues, que fue el dirigente que fichó a Carlo Ancelotti como seleccionador.

Samir Xaud encabeza la delegación de Brasil en el Mundial 2026 / CBF

Con todo lujo de detalles, el periodista explicó que Samir Xaud, que está casado desde hace veinte años, llevó a dos amantes diferentes al extranjero coincidiendo con sus compromisos al frente de la Confederação. La primera de ellas habría viajado a Qatar en diciembre, cuando el Flamengo disputó la renacida Copa Intercontinental, que acabó perdiendo en los penaltis contra el PSG de Luis Enrique.

La segunda habría estado en Nueva York la semana pasada, durante los días previos al inicio del Mundial 2026, cuando la Seleção ya estaba velando armas en Nueva Jersey y la esposa del dirigente viajaba directamente a Ciudad de México para estar presente en el partido inaugural. En este segundo caso, las informaciones iban acompañadas de fotografías del presidente cenando con su supuesta amante en un exclusivo restaurante de Nueva York.

Más allá del lío de faldas y de lo sórdido de cómo fue presentado el tema, lo más trascendente de la noticia es que, en ambos casos, se acusa a Samir Xaud de incluir los gastos de sus respectivas acompañantes, que incluían desplazamientos y hoteles de lujo, dentro del presupuesto de la CBF.

Lucha por el poder en el CBF

Como era de esperar, se ha generado un gran ruido mediático. Lo que pocos podían imaginar es que los medios tradicionales brasileños se han puesto a investigar. Existe coincidencia en varios de ellos al señalar que estas informaciones son, en realidad, filtraciones interesadas que persiguen un objetivo mayor que el escarnio público por unas infidelidades: desgastar y forzar la salida del dirigente al frente de la Confederação.

Se habla de guerras intestinas en los despachos entre varios grupos de poder, uno de los cuales tendría su sede en Brasilia, la capital del país, aunque lejos de Río de Janeiro, donde se encuentra la sede de la CBF.

El presidente de la CBF, Samir Xaud, en la sede del organismo en Río de Janeiro / RAFAEL RIBEIRO/CBF

Y también se habla de la influencia de uno de los magistrados más poderosos del Supremo, Gilmar Mendes, cuyo hijo estaría deseando llegar a la cúpula de la Confederação. Es un auténtico House of Cards o, si se prefiere, un Game of Thrones por el control de una entidad que factura este año más de 185 millones de euros y que tiene sus cuentas absolutamente saneadas y con una gran liquidez, una situación antagónica a la realidad financiera de la gran mayoría de los clubes brasileños.

La prensa del gigante sudamericano asegura que Samir Xaud está muy abatido. No podía ser de otra manera. Se ha distanciado de la concentración de la Canarinha y no estuvo presente este lunes cuando Ancelotti permitió la visita de los familiares de los jugadores. Se fue a Florida, donde están algunos de los presidentes de federaciones territoriales. El viernes, sin embargo, tendrá que dar la cara, porque se disputa en Filadelfia el Brasil-Haití y tiene compromisos institucionales que cumplir.

Este caso es un ingrediente más que alimenta toda la polémica y el malestar que rodean a la Seleção después de la mala imagen futbolística ofrecida en el estreno contra Marruecos. Corren malos vientos en la Canarinha.