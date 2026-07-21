¡Escándalo en Alemania por la vida privada de Olise!

Michael Olise es uno de los jugadores que mejor rendimiento ha ofrecido, tanto durante la temporada con la camiseta del Bayern de Múnich como en el Mundial 2026 con la selección francesa. El futbolista es el gran objetivo del Real Madrid para poner punto final a un mercado de fichajes bastante movido después de las incorporaciones de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté.

Sin embargo, el jugador francés ahora es noticia por su vida privada, debido a que el medio de comunicación 'Bild' ha desvelado que supuestamente tiene un hijo secreto de 20 meses. La noticia ha causado furor en Alemania, especialmente en Düsseldorf, donde vive Fatima Zaunbrecher, la madre de la menor.

La joven asegura haber mantenido una relación con el atacante de la selección francesa durante casi dos años, pero todo se torció por distintos motivos y dos semanas después se enteró de que estaba embarazada. Asimismo, el medio 'Bild' desvela que una prueba de ADN ha confirmado que Olise es el padre de la niña.

La alemana quiso dejar claro al medio de comunicación que Olise nunca ha querido conocer a su hija, que actualmente tiene unos 20 meses. El futbolista francés no quiere ir a juicio por lo que ha optado por un acuerdo amistoso en cuanto a la manutención y la indemnización.

Michael Olise, en un partido con el Bayern / CHARA SAVVIDOU / EFE

Por esta razón, los abogados de ambas partes ya están negociando un acuerdo que satisfazca a todos.

Una de las condiciones que exige la madre es que dentro de unos años su hija pueda conocer al futbolista del Bayern de Múnich. Sobre el aspecto económico, Fatima intenta obtener 60.000 euros mensuales, según el medio 'Bild'.

Michael Olise, en el partido ante Marruecos / SARAH YENESEL / EFE

"Me destroza ver la insensibilidad de alguien hacia su propio hijo. Ni siquiera me habla y simplemente envía a sus abogados en mi lugar. Y luego me mandan cartas diciendo que 'no sería prudente que su cliente viera a la niña'", reconoce la joven.

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En cambio, otro abogado de Olise le recomendó que "comprara ropa de segunda mano a la pequeña para administrar mejor el dinero que tengo". Es una situación que ya no puede soportar, por lo que ha querido contar todo lo que está viviendo para ver si el futbolista reacciona de una vez por todas.