Escabechina en los banquillos del Mundial: la cuarta parte de los seleccionadores no seguirán

El Mundial, ese escenario que magnifica todas las glorias y escandaliza todos los fracasos. Que pondera a los 'Don Nadie' a la estatura de ídolos y entierra carreras brillantes por solo un puñado de partidos. Y que, a su vez, suele ser el inicio de grandes historias... o el fin de otras tantas. La de Zlatko Dalic, subcampeón del mundo con Croacia en 2018, es la última de las salidas de seleccionadores en la presente Copa del Mundo, cifras que alcanzan ya números impresionantes.

De hecho, con su marcha ya son doce los entrenadores que han abandonado el cargo, una cifra que representa el 25 % de los 48 seleccionadores que comenzaron su andadura en la primera Copa del Mundo de la historia con ese número de participantes.

Sabri Lamouchi, entrenador de Túnez que dijo adiós en pleno Mundial / EUP

El ciclo de Dalic al frente del combinado croata se inició en octubre de 2017 y concluye después de casi nueve años, el más brillante de todos sin dudas aquel 2018 en Rusia, un verano mágico para los 'ajedrezados', que alcanzaron la gran final del certamen ante la Francia de Kylian Mbappé, que no tuvo piedad venciéndoles por 4-2.

El entrenador comunicó personalmente a la federación croata que había decidido poner punto final a su etapa al frente del equipo nacional. En el mensaje difundido por el organismo calificó su renuncia como la decisión más difícil que ha tenido que tomar desde que asumió el cargo. Además, destacó que dirigir a la selección de su país siempre ha representado para él el mayor honor posible y una responsabilidad única dentro de su carrera deportiva.

Steve Clarke dimite como seleccionador de Escocia / X

La marcha de Dalic se suma a una larga relación de cambios en los banquillos internacionales provocados por el rendimiento de las distintas selecciones durante el Mundial. El primero en abandonar el puesto fue Sabri Lamouchi, cuyo relevo se produjo apenas iniciada la competición. La contundente derrota de Túnez por 5-1 frente a Suecia, el 15 de junio, precipitó el final de su etapa.

Tras la conclusión de la fase de grupos también se produjeron varias salidas. Steve Clarke dejó de ser el seleccionador de Escocia, mientras que Miroslav Koubek puso fin a su ciclo con la República Checa. A ellos se unieron Hong Myung-bo, que dirigía a Corea del Sur, y Marcelo Bielsa, quien cerró su etapa al frente de Uruguay después de que la selección sudamericana no consiguiera acceder a las rondas eliminatorias.

Los dieciseisavos de final también provocaron numerosos cambios. Sebastián Beccacece abandonó el banquillo de Ecuador, Ronald Koeman dejó la selección de Países Bajos y Julian Nagelsmann hizo lo propio con Alemania tras las respectivas eliminaciones de sus equipos. Ahora, Dalic se incorpora a ese grupo después de la derrota de Croacia frente a Portugal.

Koeman, en el partido del Mundial ante Marruecos / EFE

Los octavos de final tampoco estuvieron exentos de consecuencias. México anunció la salida de Javier Aguirre tras caer eliminado, al igual que Ghana con Carlos Queiroz. También Portugal confirmó el final de la etapa de Roberto Martínez, cuyo combinado fue precisamente el encargado de eliminar a Croacia antes de que el técnico balcánico comunicara su decisión.

En total, la relación de seleccionadores que han dejado el cargo tras el Mundial queda formada por: Sabri Lamouchi (Túnez), Steve Clarke (Escocia), Miroslav Koubek (República Checa), Hong Myung-bo (Corea del Sur), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastián Beccacece (Ecuador), Ronald Koeman (Países Bajos), Julian Nagelsmann (Alemania), Javier Aguirre (México), Carlos Queiroz (Ghana), Roberto Martínez (Portugal) y el propio Zlatko Dalic (Croacia).

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Añadido a ello habrá casos también como los que finalizan su contrato con la respectiva selección, como Néstor Lorenzo y Colombia. El técnico argentino está en el aire para seguir, especialmente después del golpazo que significó quedarse fuera en octavos ante Suiza.