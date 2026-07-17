Ernst Jean-Joseph, el primer futbolista que dio positivo por dopaje en un Mundial

El Mundial de 1974, celebrado en la entonces República Federal de Alemania (RFA), estaba llamado a ser uno de los más gratos recuerdos de la historia de Haití. El modesto país caribeño consiguió acceder a la cita mundialista a través de la única plaza habilitada para la CONCACAF, tradicionalmente propiedad de México, y el mero hecho de haberse asegurado el billete ya constituía una hazaña sin precedentes. Pero aquella participación quedó marcada para siempre por el primer positivo por dopaje de la historia de la Copa del Mundo y por la violenta reacción del régimen que controlaba el país.

Desde que la FIFA comenzó a implementar los controles antidopaje en el Mundial de Inglaterra 1966, han sido pocos los positivos detectados. El más conocido fue el de Diego Armando Maradona en 1994, a quien se le detectó efedrina tras la victoria de Argentina sobre Nigeria (2-1) en el último partido de 'El Pelusa' con la selección. Sin embargo, 20 años antes, el haitiano Ernst Jean-Joseph tuvo el dudoso honor de ser el primer futbolista en dar positivo en el torneo por excelencia del deporte rey.

La triste noticia llegó al acabar un partido que debía ser recordado con cariño por el país caribeño. Haití afrontaba un debut de lo más complicado ante la subcampeona Italia, cuya portería estaba defendida por un Dino Zoff que acumulaba 1.143 minutos imbatido. Todo lo que no fuese una cómoda victoria de la entonces dos veces campeona del mundo habría sido considerado una gesta sin precedentes, y aun así los debutantes consiguieron poner contra las cuerdas a los transalpinos.

Ernst Jean-Joseph, durante el partido entre Haiti e Italia del Mundial 1974 / Wikipedia

Del sueño a la pesadilla

Después de aguantar estoicamente durante los primeros 45 minutos, Haití logró sorprender a Italia nada más salir de los vestuarios. Emmanuel Sanon aprovechó un buen envío en profundidad para plantarse solo ante Dino Zoff, al que sorteó con facilidad como si no se tratase de uno de los mejores porteros del mundo para estrenar el marcador.

La sorpresa era mayúscula y los viejos fantasmas no tardaron en asomar, pero Italia terminó imponiendo el guion esperado. Gianni Rivera estableció las tablas seis minutos después del inesperado tanto de Sanon, y Romeo Benetti y Pietro Anastasi completaron la remontada. Haití terminó derrotado pero con la cabeza alta, aunque su gesta no tardaría en quedar empañada cuando Ernst Jean-Joseph fue llamado a un control antidopaje.

En las pruebas de orina realizadas al futbolista se encontraron restos de efedrina, la misma sustancia que precipitaría el adiós de Maradona en Estados Unidos 20 años después. Jean-Joseph alegó que había estado tomando pastillas para el asma, pero la FIFA desestimó su recurso y decretó su expulsión inmediata del torneo. La noticia supuso un duro revés para Haití, que recibió dos duras goleadas ante Polonia (0-7) y Argentina (4-1) mientras la plantilla al completo centraba todas sus preocupaciones en el bienestar de su compañero.

Ernst Jean-Joseph, primer caso de dopaje en la historia de los Mundiales / X

La represalia del régimen haitiano

Si el castigo de la FIFA ya fue severo, lo peor todavía estaba por llegar. Al conocer la noticia, el dictador haitiano Jean-Claude Duvalier obligó a Jean-Joseph a volver al país por mediación de los 'tontons macoutes', milicia armada dependiente de la presidencia cuyo nombre aludía al hombre del saco y que sembró el terror entre la población durante décadas.

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Diversos testimonios de la época recogen que la actuación de los 'tontons macoutes' fue implacable, interceptando al futbolista a las puertas de la residencia en la que se alojaba la selección y golpeándole con dureza antes de llevarle hacia el aeropuerto para tomar un vuelo con destino a Puerto Príncipe. Al llegar a Haití, Jean-Joseph fue sometido a juicio y condenado a dos años de prisión por haber deshonrado al país en su primera participación mundialista. Una vez encarcelado, son varias las voces que aseguran que el internacional haitiano fue sometido a tortura.