Erling Haaland, sobre la posibilidad de competir la Bota de Oro con Messi: "Cierto..."

El Mundial 2026 nos está regalando momentos preciosos. Pasado el ecuador del torneo, ya en octavos de final, hemos visto de todo: equipos de los que nadie esperaba nada y han llegado lejos, jugadores que se han puesto al equipo a sus espaldas y otros que, como era de esperar, se han presentado al Mundial como auténticos líderes.

Hablamos de los Messi, Cristiano, Haaland, Mbappé, Oyarzabal o Kane, entre otros, que se han puesto el traje de goleadores, como era de esperar. El Mundial 'de las generaciones' no está dejando indiferente a nadie y a falta de tres eliminatorias para que concluya el torneo, la realidad es que la lucha por la 'Bota de Oro' está más igualada que nunca.

El jugador que lidera la tabla de goleadores es Leo Messi, con 7 goles. El astro argentino está maravillando a todo el mundo y demostrando que es eterno. Le siguen Mbappé con 6, que está espectacular, Haaland y Kane con 5 y Ousmane Dembélé, con 4 goles. En la recámara también están Oyarzabal y Vinicius, que perfectamente se podrían sumar a la lista de goledores.

Pero el nivel del argentino nos hace esperar que su faceta goleadora va a tener continuidad. Ha anotado en todos los partidos y empezó el Mundial con un hat-trick, soberbio.

Haaland bromea con el premio

A todo esto, le preguntaron al noruego si le alcanzará para igualar a Messi, aunque hay que tener en cuenta que se enfrentará a Brasil en el próximo partido. A través de la plataforma 'Snapchat', le comentaron que el gol de Messi podría haber acabado con sus esperanzas de ganar la Bota de Oro y Haaland no pudo evitar estar de acuerdo: "Es cierto", publicó, mientras se hacía un 'selfie' en la cama y de la forma más natural.

Una respuesta a 'lo Haaland', un tipo gracioso y con humor. Esta semana, de hecho, ha sido protagonista en las redes sociales después de que se le viralizase un video hecho con Inteligencia Artificial, en el que aparece junto a Vinicius JR en un coche cantando una canción. El propio Haaland se sumó a la broma al mencionar con un guiño al extremo brasileño, asegurando que habría que recrear esa imagen algún día. "Tenemos que recrear esta escena", decía el noruego.

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