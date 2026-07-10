Erling Haaland, contra su infancia: un delantero con números de récord

La selección de Noruega no cuenta con un gran bagaje en competiciones internacionales, y mucho menos en la Copa del Mundo de la FIFA, pues solo se ha clasificado en cuatro ocasiones a la competición más prestigiosa del mundo del fútbol. No obstante, este sábado a las 23:00, en el estadio Hard Rock de Miami, los escandinavos tendrán la oportunidad de luchar por clasificarse a las semifinales del Mundial, aun cuando ya ha superado su mejor registro histórico para llegar a cuartos.

El rival y encargado de tratar de evitar que Noruega siga dando la sorpresa será Inglaterra, selección más acostumbrada a instancias finales de este tipo de competiciones. Para llegar al duelo de la antepenúltima eliminatoria del prestigioso torneo, Noruega superó en dos trepidantes partidos a Costa de Marfil y Brasil, siendo la eliminatoria ante Brasil una de las grandes sorpresas.

Por su parte, Inglaterra llega tras dos clasificaciones con mucho sufrimiento frente al Congo y México, respectivamente.

Haaland celebrando un gol ante Brasil / EFE

Haaland, contra su segundo país

Si Noruega ha logrado dar la campanada y ser por el momento la gran sorpresa de la competición es sin lugar a dudas gracias a la presencia de Erling Haaland. El 'androide' tiene en su haber siete goles a estas alturas de la Copa del Mundo, los mismos que Mbappé y uno menos que Messi, mientras que su doblete contra la 'canarinha' le aupó como gran héroe en su tierra.

Y es que, tras seis ediciones sin lograr siquiera participar en la fase de grupos, ni el más optimista podía soñar con este papel tan protagonista en la competición, solo el 'killer' del Manchester City ha podido convertir lo imposible en posible.

Con 62 dianas en 34 internacionalidades, el delantero sale a una media de 1,14 goles por choque, media que jamás nadie con 60 o más goles para su selección ha sido capaz de sostener en la historia del fútbol.

Más allá de su indudable talento goleador, Haaland vivirá frente a los ‘Three Lions’ un juego muy emotivo, pues se enfrentará al país donde nació, ya que llegó al mundo el 21 de julio del 2000 en Leeds, cuando su padre era futbolista del Leeds United.

Sin embargo, el haber crecido y haberse formado en Noruega le llevó a decidir representar a dicha selección, aunque ahora deberá enfrentarse directamente a su pasado para poder seguir haciendo historia y meter a sus compañeros entre las cuatro mejores selecciones del mundo.