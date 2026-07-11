Erling Haaland: "Como más de 6.000 calorías al día, distribuido en seis comidas. Principalmente pollo, pasta, huevos, carnes de órganos, leche o miel"

Noruega se medirá las caras con Inglaterra en los cuartos de final. Miami acogerá un encuentro histórico entre dos selecciones que sueñan con estar en semifinales. Los noruegos porque nunca, jamás en su historia, han llegado a 'la final a 4' en un Mundial. De hecho, tampoco habían alcanzado los cuartos de final y los escuderos de Erling Haaland lo hicieron posible al cargarse al combinado brasileño.

La última semifinal de Inglaterra fue en Rúsia 2018. Hace ocho años rozaron la gloria y quieren volver a estar entre los cuatro mejores. De hecho, a nivel de sensaciones, hacía tiempo que Inglaterra no se veía tan sólida y con buenas sensaciones sobre el césped. Eso mismo lo ha logrado Tuchel a través de una convocatoria muy equilibrada y haciendo funcionar la maquinaria de ataque: Kane y Jude.

Pero si hay un hombre destacado en este torneo, ese es Erling Haaland. El delantero Noruego se medirá a su segundo país de orígen, ya que nació en Leeds. Sí, Haaland nació en Inglaterra aunque se nacionalizó como noruego debido a la procedencia de su padre. Pero en este Mundial, con los colores de los Vikingos Rojos, Haaland ha hecho historia. Suma 7 goles en la competición, peleando con los máximos goleadores del Mundial.

Erling Haaland se ha consolidado como uno de los delanteros más temidos del fútbol mundial gracias a su potencia física, velocidad y capacidad goleadora. Con una altura de 1,96 metros, el atacante noruego impone respeto tanto por su presencia como por su eficacia dentro del área.

Las cifras respaldan su rendimiento. Pero uno de los aspectos que más llama la atención del delantero es su explosividad. Durante algunos minutos puede pasar desapercibido, pero en cuestión de segundos acelera, gana la posición a los defensores y transforma una jugada en una ocasión de gol. Esa capacidad para cambiar el ritmo del partido es una de sus principales virtudes y una de las razones por las que resulta tan complicado de detener.

Los secretos de Haaland

Detrás de ese rendimiento existe una preparación física muy exigente. Haaland consume alrededor de 6.000 calorías diarias, distribuidas en seis comidas para satisfacer las necesidades energéticas de su cuerpo. Su alimentación está diseñada para favorecer la recuperación muscular y mantener un elevado nivel de rendimiento durante entrenamientos y competiciones.

Su dieta se basa en alimentos ricos en proteínas y nutrientes. Entre los productos que consume con frecuencia se encuentran pollo, pasta, bistec, pescado, huevos, verduras, carnes de órganos, leche y miel. Además, evita en gran medida los alimentos con alto contenido de azúcar y prioriza el consumo de agua como bebida habitual para mantenerse hidratado.

La estricta dieta y rutina de 6 mil calorías con la que Erling Haaland eliminó a Brasil. / Sport.es

A veces se va a hacer la compra

El propio futbolista también participa en la preparación de algunas de sus comidas. Muchas veces se le a visto ir a comprar 'leche cruda' de proximidad, recién salida de la vaca o algún 'toma-hawk' de carne, con la que ha publicado algunas publicaciones en sus redes sociales durante la madrugada.

Su excompañero en la selección de Noruega, Josh King, resumió de forma gráfica el enorme apetito del delantero: "Nunca he visto a nadie comer tanto como él. Come como un oso", dijo en su momento.

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Fuera del terreno de juego, Haaland muestra una personalidad muy distinta a la imagen de fuerza que transmite durante los partidos. Quienes lo conocen destacan su carácter cercano, su sentido del humor y su afición por los videojuegos, especialmente los títulos de fútbol y Minecraft. También mantiene una relación activa con sus seguidores en las redes sociales, donde suele compartir momentos de su día a día e incluso responder a publicaciones y bromas sobre él.