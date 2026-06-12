Eric Garcia: “Sería engañarnos a nosotros mismos negar que somos de las favoritas”

La selección española ya cuenta las horas para su debut en el Mundial. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente arrancará el próximo lunes su participación ante Cabo Verde a las 18:00 h con el objetivo de confirmar el cartel de favorito que se ha ganado tras conquistar la Eurocopa de 2024.

En la previa del estreno mundialista, Eric Garcia ha concedido una entrevista a Radio MARCA en la que ha repasado la actualidad de La Roja, ha analizado las opciones de España en el campeonato y ha hablado sobre varios nombres propios del vestuario de la selección y del FC Barcelona, como Lamine Yamal, Gavi o Joan Garcia.

Entrenamiento de España en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas / AFP7 vía Europa Press

"Somos una de las favoritas"

El central del Barça ha destacado la mezcla de juventud y experiencia que existe actualmente en la selección española y ha recordado que esa combinación ya dio sus frutos con la conquista de títulos: "Tenemos una plantilla con gente joven y otra con mucha experiencia que son muy importantes para el vestuario. Es una combinación que ya nos dio la Nations y la Eurocopa".

Además, Eric no ha escondido la ambición del grupo de cara al Mundial y ha asegurado que España debe considerarse una de las principales candidatas al título. "Sería engañarnos a nosotros mismos no decir que somos de las favoritas. Si hacemos las cosas bien tendremos una gran oportunidad de ganar".

El defensa también ha reconocido la dificultad que tiene Luis de la Fuente a la hora de confeccionar las convocatorias debido al elevado nivel de jugadores disponibles. "Luis tiene un bendito problema haciendo la lista. Hay muchísimo nivel. Me gustaría ser entrenador, pero lo veo muy complicado. Gestionar un vestuario y tomar decisiones no es nada fácil, pero serán por el bien del grupo", ha señalado.

Recordando su experiencia en el anterior Mundial, donde formó parte de la convocatoria de Luis Enrique pero no disputó ni un solo minuto, ha asegurado que aquella situación no le afectó especialmente. "No me causó ningún trauma no jugar en el Mundial de 2022".

Ferran, Pedri y Eric Garcia, en el entrenamiento con España / RFEF

Elogios a Lamine Yamal

Uno de los nombres propios de la entrevista ha sido Lamine Yamal. Eric ha destacado la calidad futbolística y la madurez del extremo azulgrana pese a su juventud: "Yo tengo la suerte de vivir el día a día con él y es una estrella. Es muy joven, pero tiene el don que tienen este tipo de jugadores. Es muy humilde, muy trabajador y muy profesional. La lesión le ha ayudado aún más a cuidarse. Que vuelva tal y como ha estado esta temporada porque nos puede dar mucho".

Eric también ha querido enviarle un consejo para el futuro. "Que siga trabajando mucho, que se cuide mucho, que escuche a sus seres queridos y que tenga los pies en el suelo", ha añadido.

Por otro lado, el defensa ha restado importancia al incidente vivido recientemente por una entrada de Gavi a Rodri durante un entrenamiento: "Son cosas que pasan en un entreno. De esas acciones hay mil. Cuando estás aquí quieres ponerle un problema al míster entrenando a tope. Hay que entrenar al máximo", ha explicado.

Finalmente, también ha tenido palabras para Joan Garcia, de quien ha destacado su fortaleza mental tras su salida del Espanyol al Barça: "Es uno de mis mejores amigos. Lo importante es que sepa manejar sus emociones después de todo lo que ha tenido que pasar", ha concluido.