Eric Garcia bromea con un con un periodista argentino: "Tú estás cagado"

La selección española ya está en la final del Mundial 2026. El equipo de Luis de la Fuente firmó un encuentro prácticamente inmejorable para imponerse por 2 a 0 a Francia y sellar el billete para la gran cita del próximo domingo. Los goles de Mikel Oyarzabal, desde el punto de penalti, y de Pedro Porro certificaron una victoria de enorme autoridad ante una de las grandes favoritas al título.

España ya espera rival para la final, que saldrá de la segunda semifinal entre Argentina e Inglaterra que disputan esta noche (21:00h). Un duelo con mucho morbo, tanto dentro del terreno de juego como por todo lo extradeportivo que rodea el encuentro, y que decidirá quién se enfrentará a la selección española en la lucha por el título mundial.

Precisamente, Argentina estuvo muy presente en la zona mixta tras el triunfo sobre Francia. Eric Garcia protagonizó uno de los momentos más curiososo del postpartido al cruzarse verbalmente con un periodista argentino, que trató de provocarle con una pregunta sobre un posible enfrentamiento en la final.

Cruce de palabras con un periodista

Mientras caminaba por la zona mixta, un periodista le lanzó por una hipotética final contra Argentina: "¿Están cagados?. Lejos de esquivar este comentario, el defensa del FC Barcelona, con una sonrisa y en tono distendido, respondió de inmediato: "¿Cagados? Estás cagado tú".

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La respuesta del internacional español llegó apenas unos minutos después de que la selección certificara su clasificación para la final, a la espera de conocer si su último rival será Argentina o Inglaterra. Y, sea quien sea el rival, la final promete un partido de mucho nivel...