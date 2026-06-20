¿Qué equipos y selecciones han sido eliminados del Mundial 2026?

El Mundial 2026 avanza hacia las rondas eliminatorias. A medida que se han sucedido las primeras jornadas de la fase de grupos, algunas selecciones han certificado matemáticamente su eliminación y se despiden del torneo antes de alcanzar la siguiente fase del torneo.

El nuevo formato del Mundial, estrenado en esta edición con 48 selecciones participantes, permite que avancen a la siguiente ronda los dos primeros clasificados de cada grupo y los ocho mejores terceros. Esto provoca que muchas selecciones mantengan opciones de clasificación hasta las últimas jornadas, aunque algunas ya han agotado todas sus posibilidades de continuar en competición.

Haití, primera eliminada del Mundial 2026 / Sebastiao Moreira / EFE

Las primeras eliminaciones se han producido antes incluso de completarse la segunda jornada de varios grupos. Haití fue la primera de ellas tras encadenar dos derrotas consecutivas en el Grupo C, mientras que Turquía también confirmó su adiós en el Grupo D después de no poder sumar un solo puntos y quedarse sin escenarios necesarios para mantenerse con vida en la lucha por las plazas de clasificación.

La lista de eliminados seguirá creciendo durante los próximos días conforme se disputen los partidos. La igualdad en muchos grupos mantiene abiertas las cuentas tanto por la clasificación directa como por el acceso a los puestos de mejor tercero hasta el final de la fase de grupos.

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¿Qué equipos han sido eliminados del Mundial 2026?

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