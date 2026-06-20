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MUNDIAL 2026

¿Qué equipos y selecciones han sido eliminados del Mundial 2026?

Consulta cómo queda la clasificación de equipos eliminados del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México

Arda Güler, tras quedar eliminado del Mundial 2026

Arda Güler, tras quedar eliminado del Mundial 2026 / Twitter

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alberto Teruel

Barcelona

El Mundial 2026 avanza hacia las rondas eliminatorias. A medida que se han sucedido las primeras jornadas de la fase de grupos, algunas selecciones han certificado matemáticamente su eliminación y se despiden del torneo antes de alcanzar la siguiente fase del torneo.

El nuevo formato del Mundial, estrenado en esta edición con 48 selecciones participantes, permite que avancen a la siguiente ronda los dos primeros clasificados de cada grupo y los ocho mejores terceros. Esto provoca que muchas selecciones mantengan opciones de clasificación hasta las últimas jornadas, aunque algunas ya han agotado todas sus posibilidades de continuar en competición.

GR6165. FILADELFIA (ESTADOS UNIDOS), 19/06/2026.- Endrick (i) de Brasil disputa el balón con Hannes Delcroix de Haití este viernes, durante un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia (Estados Unidos). EFE/ Sebastiao Moreira

Haití, primera eliminada del Mundial 2026 / Sebastiao Moreira / EFE

Las primeras eliminaciones se han producido antes incluso de completarse la segunda jornada de varios grupos. Haití fue la primera de ellas tras encadenar dos derrotas consecutivas en el Grupo C, mientras que Turquía también confirmó su adiós en el Grupo D después de no poder sumar un solo puntos y quedarse sin escenarios necesarios para mantenerse con vida en la lucha por las plazas de clasificación.

La lista de eliminados seguirá creciendo durante los próximos días conforme se disputen los partidos. La igualdad en muchos grupos mantiene abiertas las cuentas tanto por la clasificación directa como por el acceso a los puestos de mejor tercero hasta el final de la fase de grupos.

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