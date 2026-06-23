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MUNDIAL 2026

¿Qué equipos y selecciones han sido eliminados del Mundial 2026?

Consulta cómo queda la clasificación de equipos eliminados del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México

Arda Güler, tras quedar eliminado del Mundial 2026

Arda Güler, tras quedar eliminado del Mundial 2026 / BENJAMIN FANJOY / EFE

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alberto Teruel

Barcelona

El Mundial 2026 empieza a dejar sus primeras víctimas. La fase de grupos avanza y, con ella, varias selecciones ya han quedado matemáticamente eliminadas de la competición antes de llegar a las rondas decisivas. Haití, Turquía, Túnez y Jordania son los primeros equipos que han agotado sus opciones de seguir con vida en el torneo.

El nuevo formato del Mundial, estrenado en esta edición con 48 selecciones participantes, permite que avancen a la siguiente ronda los dos primeros clasificados de cada grupo y los ocho mejores terceros. Esto provoca que muchas selecciones mantengan opciones de clasificación hasta las últimas jornadas, aunque algunas ya han agotado todas sus posibilidades de continuar en competición.

Jordania se avanzó ante Algeria

Jordania, eliminada del Mundial / AGENCIAS

Las primeras eliminaciones se han producido antes incluso de completarse la segunda jornada de varios grupos. Haití fue la primera de ellas tras encadenar dos derrotas consecutivas en el Grupo C, mientras que Turquía también confirmó su adiós en el Grupo D después de no poder sumar un solo punto y quedarse sin los escenarios necesarios para mantenerse con vida en la lucha por las plazas de clasificación. A ellas se sumaron después Túnez, en el Grupo F, y Jordania, en el Grupo J, que tampoco pudieron alargar sus opciones en la fase de grupos.

La lista de eliminados seguirá creciendo durante los próximos días conforme se disputen los partidos. La igualdad en muchos grupos mantiene abiertas las cuentas tanto por la clasificación directa como por el acceso a los puestos de mejor tercero hasta el final de la fase de grupos.

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