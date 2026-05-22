El equipo que revolucionó un Mundial con whisky y fencamfamina: "Los hinchas se paseaban en bolas por el centro de la ciudad"

Sucedió hace casi 50 años. En 1978, para ser exactos. Pero en Argentina todos recuerdan la que liaron los escoceses en su Mundial. No pasaron de fase de grupos, una actuación poco ilusionante dentro del campo que tiene mucha explicación por lo que sucedió fuera del césped. Aún se habla de la cantidad de whisky que consumían, de las charlas que mantenían hasta horas intempestivas y de las fiestas que sustituían las previas relajadas de los partidos. Por algo le llaman la selección de los excesos.

Pero no nos avancemos. Escocia llegó al Mundial de 1978 dejando por el camino a Checoslovaquia y a Gales. Gozaban de un equipo con posibilidades, con piezas del nivel de Kenny Dalglish o Willie Johnston. Recuerden su nombre, porque 'spoiler', será protagonista de un fuerte escándalo. Todo aquello acabó con una eliminación prematura, que no cortó el estado de éxtasis de sus aficionados.

Los escoceses, pese a llegar a Argentina tras ser tratados en su país como auténticas estrellas del rock, se despidieron de la Copa del Mundo a las primeras de cambio. El hecho de beber por rutina, no descansar y celebrar antes de tiempo les costó una primera derrota en el debut contra Perú, que tuvo un peaje altísimo: una de sus estrellas, Johnston, no volvería a jugar en el Mundial. De hecho, por decisión de la Federación escocesa, nunca más con la selección.

Escocia, durante el Mundial de 1978 en Argentina / FIFA.com

Archie Gemmill, jugador del histórico Nottingham Forest de Brian Clough, tenía control antidopaje, pero se libró por deshidratación. En su lugar fue Johnston, que dio positivo en fencamfamina, un fármaco presente en el Reactivan con efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central. Fue desarrollado por la compañía farmacéutica alemana Merck en la década de 1960 como un medicamento indicado para la supresión del apetito y mejorar la respuesta a la fatiga, aunque luego fue retirado debido a los problemas de dependencia y abuso que provocaba.

Mucho de todo lo que se dijo de nosotros fue mentira. Fuimos a ese Mundial con la voluntad de hacer historia Ally MacLeod — Seleccionador de Escocia en el Mundial de 1978

En la segunda jornada empataron contra Irán y después ganaron a Países Bajos (3-2) en un partido memorable, pero insuficiente para pasar de grupos. Después de abandonar el país, vino lo peor. Los encargados del hotel se encontraron con centenares de botellas de whisky y licor vacías en sus habitaciones, un hecho que su entrenador, Ally MacLeod, desmintió tiempo después: "Mucho de todo lo que se dijo de nosotros fue mentira. Fuimos a ese Mundial con la voluntad de hacer historia. Teníamos un equipo capaz de hacer cosas importantes. Fallamos. Pero a mí me gustaría que nos recordaran por el gol de Archie y no por esas botellas que no me constan".

Ally MacLeod, seleccionador de Escocia en el Mundial de Argentina 1978 / FIFA.com

Durante el torneo, el propio MacLeod dejó una buena perla en rueda de prensa mientras intentaba explicar cómo todo había salido mal. Fue entonces cuando un perro callejero irrumpió en la sala y murmuró: "Creo que es el único amigo que me queda".

Sin embargo, los excesos de los escoceses no fueron cosa solo de los jugadores. Los aficionados no se quedaron atrás. Clarín recoge unas declaraciones de Ramón Gómez, periodista que cubrió aquel Mundial: "Los hinchas, por el centro de la ciudad, se paseaban en bolas. Estaban las 24 horas del día de celebración". Imagínense la que habrían liado de llegar a una hipotética final.

Polonia y sus 400 botellas de vodka

Mención de honor merece el combinado polaco, que también se encomendó al alcohol en aquel Mundial, introduciendo al país 400 botellas de vodka, según explican los presentes en aquella edición. Y otra anécdota que protagonizó tiempo después uno de los protagonistas de este artículo, Johnston: un año después del Mundial, cuando era jugador de los Vancouver Whitecaps, en Estados Unidos, dejó una imagen icónica en la competición, bebiendo cerveza antes de lanzar un saque de esquina. Curiosamente, la imagen precedió al gol de su equipo.

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¿Qué habría sido de aquel equipo si le hubieran prohibido el whisky y el licor? Difícil saberlo. Sin embargo, en Argentina, aunque no por motivos futbolísticos, muchos aún recuerdan a aquella selección: la selección de los excesos. En este 2026 todo apunta a que el papel de Escocia será más calmado fuera del campo. Con Brasil, Marruecos y Haití en su grupo, más les vale.