El equipo que se quedó sin Mundial por protestón y provocó una decisión radical en la FIFA

Hay un refrán popular: 'El que no llora, no mama', que significa que, si uno no se queja, no obtiene lo que quiere. En algunos casos, es totalmente cierto. Pero en otros, puede salirle el tiro por la culata (otra expresión española que señala que un plan no ha ido como uno esperaba). El caso que vivió Uzbekistán, debutante en este Mundial 2026, es la muestra perfecta de ello. La gesta que logrará en Estados Unidos, México y Canadá podría haberla vivido 20 años antes, que no es poco, pero se quedó en nada por protestones. La historia es surrealista.

El 3 de septiembre de 2005, Taskent se vistió de gala para intentar hacer historia. Uzbekistán y Baréin se enfrentaban para seguir con vida en la carrera para llegar al Mundial de Alemania y poder acceder a la repesca internacional. Ninguno de los dos países había pisado nunca la Copa del Mundo, por lo que la tensión era máxima.

El partido de ida terminó 1-0 para los locales. Un triunfo corto, pero muy valioso antes de jugar la vuelta en Baréin. Hasta aquí, todo normal. Pero fue un partido con polémica, mucha, y que sentaría un precedente histórico en la FIFA, que, tiempo después, decidió repetir aquel partido. ¿Qué sucedió tan grave para que el máximo organismo del fútbol mundial tomase esa decisión?

Durante la ida, el árbitro japonés Toshimitsu Yoshida señaló penalti para Uzbekistán. Como pueden imaginar, el estadio estalló de alegría. El lanzamiento desde los once metros fue certero, pero, en medio de la explosión de júbilo, el asistente levantó la bandera: invasión de área y gol anulado. Y, lejos de repetir el penalti, Yoshida señaló tiro libre indirecto a favor de Baréin.

A por el 2-0 en los despachos

La sensación de aficionados y jugadores uzbekos era, sencillamente, que les habían robado en la cara. Les daba igual haber ganado ese duelo 1-0 porque consideraban que merecían el doble de ventaja. La Federación no tardó en mover ficha para lograr el 2-0 en los despachos. Hubo protesta formal a la FIFA con vídeos y muestras de todo tipo para demostrar que aquello que sucedió en Taskent fue una alteración deliberada del choque. Fue entonces cuando la FIFA decidió repetir el choque.

En ese momento, Uzbekistán creyó haber ganado la batalla, sin saber que realmente estaban abriendo la puerta a su propia eliminación. El partido se repitió en Taskent. Misma ciudad, mismo escenario, pero distinto resultado. Esta vez, acabaron 1-1 y la eliminatoria quedó más abierta que antes de la protesta.

La debacle de Manama

El 12 de octubre de 2005, en Manama, se jugó la 'final'. Uzbekistán, que debería haber llegado con el 1-0, lo hizo con las tablas y sin ventaja. El 0-0 del pitido final fue un jarro de agua fría para Uzbekistán, que quedó eliminada en aquel preciso instante. ¿Y saben qué habría pasado si no hubieran protestado? Efectivamente, habrían avanzado a la repesca internacional. Por suerte para ellos, los uzbekos, Baréin cayó en esa fase ante Trinidad y Tobago.

Sea como fuere, ahora, en 2026, Uzbekistán estará por fin en una Copa del Mundo. Veinte años después de lo que habría podido ser su debut, de no haber protestado ante la FIFA tras el escándalo en Taskent. Cabe recordar que el país uzbeko existe de manera independiente desde la disolución de la Unión Soviética y empezó su camino en las eliminatorias mundialistas en la década de 1990.