Enzo Fernández: "Messi es un ejemplo para todos los argentinos"

Enzo Fernández volvió a aparecer en un Mundial, como ya hizo en Catar contra México, para marcar el gol de la victoria de la campeona del mundo en el añadido para culminar una remontada histórica ante Egipto.

El centrocampista del Chelsea no pudo contener su emoción en zona mixta tras conseguir una victoria agónica y seguir vivos en la Copa del Mundo: "Es una mezcla de emociones increíbles. Estoy agradecido de poder vivir estos momentos. Sabía que Lautaro se ponía en ventaja y entré con todo. Muy feliz por ganar y pasar de ronda. Soy un privilegiado".

Enzo terminó marcando el tercer gol, pero todo el mérito de la remontada de los albicelestes fue del de siempre. De Leo Messi, que con un gol y una asistencia revivió a su selección cuando todo estaba perdido.

"Leo es un ejemplo para nosotros. Como él insiste tras las adversidades, siempre mostró esa valentía. Es un gran ejemplo para nosotros y todos los argentinos", afirmó el centrocampista del Chelsea tras el partido. Todos los jugadores de Argentina aman a su capitán, como para no hacerlo.

Enzo es uno de los grandes nombres que suenan en el mercado de fichajes. El futbolista ha sido relacionado con el Real Madrid, aunque el conjunto blanco sacó un comunicado para dejar claro que no van a fichar al futbolista. A pesar de todo el ruido que su nombre está provocando, el jugador vive ajeno a todo, centrado en el Mundial: "No estoy pensando en mi futuro, estoy disfrutando de este momento que es espectacular para mí. Después del Mundial se verá".