Un enviado especial de Trump propone que Italia sustituya a Irán en el Mundial

Paolo Zampolli, enviado especial de Donald Trump para las alianzas globales, solicitó a la FIFA que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo, según recoge 'Financial Times'. La iniciativa, que también fue planteada al presidente del máximo organismo del fútbol, Gianni Infantino, se enmarca en un intento de recomponer las relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras los recientes ataques del mandatario estadounidense al Papa León XIV.

Zampolli argumentó que las cuatro estrellas de la 'Azzurra' justifican otorgarle la plaza en detrimento del combinado iraní. "Confirmo que he sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la 'Azzurra' en un torneo organizado en EE.UU. Con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión", aseguró el enviado especial a 'Financial Times'.

Italia se quedó a las puertas del Mundial tras caer en la repesca ante Bosnia-Herzegovina y, por tanto, será su tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo. Su última participación fue en Brasil 2014, cita en la que no pasó de fase de grupos.

La baja de Irán del Mundial 2026 podría no ser definitiva / EFE

Irán, por su parte, solicitó trasladar sus partidos de la fase de grupos fuera de territorio estadounidense tras el inicio del conflicto en la región. Infantino aseguró durante una visita al centro de entrenamiento de la selección iraní en Turquía que todos los partidos se disputarían según lo previsto, al tiempo que ofreció ayuda al equipo en su preparación para el torneo.

El reglamento de la FIFA establece que, en caso de retirada de una selección clasificada, el organismo tiene libertad para designar a su sustituto. En concreto, el artículo 6.7 del reglamento del torneo establece que "si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular sustituir dicha federación por otra".

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Esto podría permitir sustituir a Irán por una selección que no sea de la Confederación Asiática, pese a que la plaza corresponde a la AFC.