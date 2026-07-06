La entrevista más surrealista de Harry Kane: critica el arbitraje totalmente afónico

Harry Kane terminó el partido exhausto. Literalmente. El capitán de Inglaterra lo dio todo para ayudar a amarrar la clasificación de los 'Three Lions' frente a México, que no pudo derribar el muro británico pese a jugar con uno más durante gran parte del partido.

Tras el encuentro, Kane aseguró que tuvieron que luchar contra todo en contra, pero que Inglaterra supo "encontrar la forma de ganar" un duelo que definió como "un partido de locos". "Fue un partido de locos. Tuvimos que luchar y encontrar la forma de ganar. Solo he podido cantar, no puedo hablar. A pesar de tener todo en contra, encontramos la forma de conseguirlo", explicó.

Y cuando el delantero inglés dijo que no podía hablar, lo decía de verdad. Kane protagonizó este domingo una de las entrevistas pospartido más surrealistas del Mundial, respondiendo completamente afónico con una voz que no le pertenecía.

Preguntando por el penalti que le señalaron a él mismo tras una entrada sobre Brian Gutiérrez, el jugador del Bayern Múnich dio su versión: "Creo que llegué antes al balón. Fue uno de esos días en los que el árbitro pitó mucho en nuestra contra, aunque al final no importó, así que estoy contento".

Noticias relacionadas

"Un apoyo increíble, asombroso. Sin palabras", insistió afónico sobre la afición de los 'Three Lions' presente en el Azteca de Ciudad de México: "Me he quedado sin voz, he estado cantando y realmente no puedo hablar", comentó mientras se reía de su propia voz.