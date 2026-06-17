Manu Torres, el español que fue campeón con Vozinha: "Es el triunfo de un trabajador en una época donde parece que solo vale lo inmediato"

Cuando Vozinha frustró a España y se convirtió en una de las imágenes del Mundial, millones de aficionados descubrieron a un portero de 40 años que hasta entonces había desarrollado gran parte de su carrera lejos de los grandes focos. Entre quienes más disfrutaron de aquella actuación estuvo Manu Torres. El extremo sevillano compartió cuatro temporadas con el guardameta caboverdiano en el AEL Limassol, donde ambos conquistaron la Copa de Chipre. Con una trayectoria que le ha llevado de la cantera del Betis al fútbol alemán, Polonia y Gibraltar, Torres ve en la explosión tardía de su antiguo compañero una reivindicación de todas esas carreras construidas con paciencia y perseverancia.

Pregunta. Le pillamos recuperándose de una lesión, pero también en un momento de reflexión después de una carrera que le ha llevado por media Europa. ¿Cómo está?

Respuesta. Bien, recuperándome. Me tocó pasar por el quirófano para reparar el menisco y los plazos se han alargado un poco más de lo esperado, pero forma parte del fútbol. La pena es que no voy a poder jugar los partidos de Europa que tenemos este verano. Aun así, estoy bien. También porque estoy en una etapa de mi vida en la que valoro otras cosas.

P. ¿Por eso decidió fichar por el St Joseph's de Gibraltar?

R. Exactamente. Tengo dos hijos viviendo en España y llega un momento en el que te das cuenta de que la vida pasa muy rápido. Muchas veces pensamos en ganar dinero y no pensamos en el tiempo. Y el tiempo no vuelve. El dinero puedes recuperarlo, pero el tiempo que pierdes con tu familia no lo compras nunca. Por eso decidí acercarme más a ellos. Además, este año terminé el título de director deportivo y también estoy intentando prepararme para el futuro.

P. Su carrera ha sido cualquier cosa menos convencional.

R. Sí. Salí de la cantera del Betis, me fui al Villarreal y con 18 años tomé una decisión que entonces no era muy habitual para un futbolista español: marcharme a Alemania.

P. ¿Qué le atrajo de aquella aventura?

R. Siempre me han gustado los retos. Me fui a un fútbol completamente distinto, a una cultura diferente y a una época muy potente del fútbol alemán. Coincidí con el entorno del Schalke de Raúl, Metzelder, Farán, Jurado y toda aquella generación. Para un chico joven era impresionante ver de cerca ese nivel de profesionalidad y exigencia.

Muchas veces pensamos en ganar dinero y no pensamos en el tiempo. Y el tiempo no vuelve. El dinero puedes recuperarlo, pero el tiempo que pierdes con tu familia no lo compras nunca Manu Torres — Futbolista

P. Mucha gente habría preferido quedarse en España.

R. Puede ser. Pero yo siempre he creído que crecer implica salir de la zona de confort. Alemania me obligó a aprender un idioma (es poliglota fluido), a adaptarme a otra forma de vivir y a entender el fútbol desde otra perspectiva. Todo eso me enriqueció muchísimo.

P. Después llegó la etapa más larga de su carrera en el Karlsruher SC.

R. Sí. Fueron años muy importantes para mí. Viví ascensos, descensos, lesiones, alegrías y momentos complicados. Allí crecí muchísimo como futbolista y como persona. Además, tuve la suerte de conectar mucho con la afición. Siempre sentí el cariño de la gente y eso es algo que valoro enormemente.

P. ¿Qué le dejó aquella experiencia?

R. Muchísimo. Cuando estás tantos años en un sitio acabas creando un vínculo muy fuerte. Karlsruhe siempre será una ciudad especial para mí. Allí entendí también que el fútbol va mucho más allá de los resultados.

P. ¿A qué se refiere?

R. A que los momentos difíciles son los que realmente te enseñan cosas. Cuando todo va bien, el barco navega solo. Cuando ganas, cuando marcas goles y cuando las cosas salen, todo es fácil. Los momentos malos son los que te enseñan quién está realmente a tu lado. Ahí descubres quién te aprecia de verdad.

P. Después llegó otra aventura muy distinta: Chipre, con el AEL Limassol.

R. Y una de las mejores decisiones de mi carrera. Fueron cuatro años espectaculares. Ganamos títulos, jugamos competiciones europeas y disfruté muchísimo. A nivel personal y deportivo fueron años extraordinarios.

Cuando vi a Vozinha pensé en toda la trayectoria que había detrás. La gente vio noventa minutos, pero yo vi toda una vida de trabajo recompensada. Por eso le escribí después del partido. Le felicité, claro, por la actuación, pero sobre todo por la carrera que ha construido Manu Torres — Futbolista

P. Allí se convirtió en uno de los españoles más destacados de la competición.

R. Sí. Tuve números muy buenos. Llegué a ser el máximo asistente español de Europa y fueron temporadas muy completas. Pero lo que más recuerdo es el grupo humano que teníamos.

P. Un vestuario muy particular.

R. Había una colonia enorme de portugueses, jugadores de Cabo Verde, españoles, rumanos... Era un vestuario muy multicultural. Y eso te enseña muchísimo. Cuando convives con personas de tantos países entiendes que cada uno tiene una manera diferente de ver la vida. Aprendes a escuchar, a tener empatía y a convivir con realidades distintas.

P. Usted no habla de Vozinha desde la distancia. Compartieron cuatro temporadas en el AEL Limassol, conquistaron juntos la Copa de Chipre y vivieron algunos de los mejores años de sus carreras. ¿Qué sintió cuando le vio convertirse en el héroe de Cabo Verde contra España?

R. Pensé en toda la trayectoria que había detrás. La gente vio noventa minutos, pero yo vi toda una vida de trabajo recompensada. Por eso le escribí después del partido. Le felicité, claro, por la actuación, pero sobre todo por la carrera que ha construido. Mucha gente descubre ahora a Vozinha, pero lleva años demostrando el profesional que es.

P. ¿Cómo era el Vozinha que conoció en Chipre?

R. Un profesional ejemplar. Un trabajador increíble. Se cuidaba muchísimo y era de esos futbolistas que entienden que la carrera se construye en el día a día. Ya entonces se veía por qué llevaba tantos años siendo internacional con Cabo Verde. En los entrenamientos parecía un gato. Tenía unos reflejos impresionantes y una agilidad fuera de lo normal. Pero, además, era una gran persona. Y eso también cuenta mucho cuando compartes vestuario durante tantos años.

P. Tiene 40 años, estuvo sin equipo hace apenas unos meses y de repente se convierte en una de las imágenes del Mundial. ¿Hay algo inspirador en todo eso?

R. Muchísimo. Vivimos en una época en la que parece que todo tiene que llegar rápido. Y Vozinha demuestra lo contrario. Demuestra que la perseverancia tiene premio y que una carrera no se mide solo por la fama o por la categoría en la que juegas. Él lleva toda una vida trabajando para llegar hasta aquí. Por eso me alegré tanto. No vi únicamente un gran partido contra España. Vi a una persona recoger el fruto de muchos años de esfuerzo.

P. En cierto modo, el caso de Vozinha reivindica a muchos futbolistas que construyen carreras lejos de los focos.

R. Totalmente. Por eso me gusta tanto su historia. Muchas veces los jóvenes creen que si no llegan al primer equipo del Betis, del Sevilla o del Villarreal han fracasado. Y no es verdad. Hay muchísimas maneras de tener una carrera exitosa en el fútbol. Puedes jugar en Alemania, en Chipre, en Polonia o donde sea y vivir experiencias increíbles. Vozinha es un ejemplo perfecto de eso.

Muchas veces los jóvenes creen que si no llegan al primer equipo del Betis, del Sevilla o del Villarreal han fracasado. Y no es verdad. Hay muchísimas maneras de tener una carrera exitosa en el fútbol. Manu Torres — Futbolista

P. ¿Qué pensó cuando vio que pasaba de ser un futbolista conocido en determinados círculos a acumular millones de seguidores en Instagram?

R. (Ríe). Es una locura. Pero también es bonito. Creo que es una persona suficientemente inteligente, preparada y humilde para gestionar algo así. Está claro que se le han abierto muchísimas posibilidades. Vivimos en una época en la que una repercusión así puede cambiar muchas cosas. A nivel de imagen, de marketing o de oportunidades futuras se le abre un mundo nuevo. Y me alegro muchísimo porque todo esto le llega después de una carrera larguísima. No es algo que haya aparecido de la nada.

P. Usted también decidió seguir buscando desafíos y acabó en Polonia.

R. Sí. Y además en un proyecto muy particular, el Wieczysta Kraków. Era un club de barrio respaldado por una persona con muchísimo poder económico que se había propuesto llevarlo al fútbol profesional. Cuando llegué mucha gente pensaba que era una locura.

P. ¿Y lo consiguieron?

R. Sí. El proyecto fue creciendo año tras año. Vivimos ascensos y experiencias muy bonitas. Cuando me marché era el máximo goleador y el máximo asistente de la historia del club. Son cosas que te hacen sentir orgulloso porque reflejan el trabajo de muchos años.

P. Escuchándole da la sensación de que valora más el camino que el destino.

R. Sin ninguna duda. El fútbol me ha dado muchísimo, pero sobre todo me ha permitido conocer personas, culturas y formas distintas de entender la vida. He jugado en cinco países, hablo varios idiomas y he salido muchas veces de mi zona de confort. Todo eso me ha enriquecido muchísimo más allá del fútbol.

P. ¿Qué nos enseña el fútbol?

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R. El sentir muchísimo orgullo por gente como Vozinha. Porque conozco el trabajo que hay detrás. A veces parece que las historias nacen de la noche a la mañana, pero no es así. Detrás hay años de esfuerzo, de sacrificio y de perseverancia. Por eso, cuando vi el partido, no vi una sorpresa. Vi a un compañero recoger el fruto de toda una vida dedicada al fútbol.