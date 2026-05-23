El entrenador que se durmió en plena semifinal del Mundial

Hay escenas realmente curiosas en cuanto a técnicos se refiere. Por citar alguna, y relacionándolo estrictamente con seleccionadores, es imposible no acordarse de la Eurocopa 2016 y de cómo la realización cazó a Joachim Löw, entrenador de Alemania, llevándose la mano a sus partes por dentro del pantalón para olerse los dedos después. Sin embargo, la historia que se cuenta en este artículo es un poco más surrealista. ¿Cómo se puede dormir un entrenador en plena semifinal de un Mundial?

Sucedió en la primera Copa del Mundo celebrada en Uruguay, en 1930. Ha llovido mucho desde entonces. Estados Unidos y Argentina se enfrentaban en Montevideo con un ambicioso objetivo, clasificarse para la primera final de la historia de los Mundiales, cuando uno de los atacantes del equipo estadounidense, James Brown, cayó lesionado.

Hoy en día, hay prácticamente más personas del cuerpo técnico en el banquillo que futbolistas: analistas, delegados, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, asistentes de todo tipo... En aquel entonces, el entrenador debía hacerlo todo. También asistir a sus jugadores.

Estados Unidos alcanzó las semifinales en el primer Mundial de la historia / FIFA.com

Como estarán pensando, Bob Millar, seleccionador de Estados Unidos, tuvo que actuar como médico improvisado en ese partido. Al ver los signos de dolor de su jugador,salió al trote con su botiquín, pero con las prisas, se le cayó accidentalmente al suelo. La torpeza de Millar parecía inofensiva, hasta que de repente cayó fulminado sobre el terreno de juego. Estaba completamente dormido.

Vendas, cremas... y algo más

Según relatan algunas crónicas de la época, sin saber exactamente para qué, Millar, en su botiquín, además de vendas, cremas y varios utensilios, llevaba un frasco con cloroformo, que acabó esparcido por el suelo. Al agacharse a coger el material para tratar a Brown, el seleccionador respiró demasiado cerca del líquido y no pudo ganarle la batalla a la química: de golpe y porrazo, estaba completamente dormido.

Sus propios jugadores tuvieron que levantarlo del suelo y sacarlo del terreno de juego para continuar con el partido, mientras el protagonista inicial del incidente, Brown, se recuperaba con su propio 'remedio milagroso'. Visto el resultado final, un incontestable 6-1 a favor de Argentina, la cabezadita inesperada de Millar le ahorró algún disgusto extra.

Momento de Pochettino

Hoy, casi un siglo después, Estados Unidos vuelve a estar en el foco mediático como uno de los anfitriones del Mundial 2026. Bajo la dirección de Mauricio Pochettino, el equipo encara el torneo con una generación talentosa y una presión considerable por rendir ante su público. Y, aunque parezca mentira, su mejor participación histórica en la Copa del Mundo es la de 1930, la de Millar y el cloroformo.

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos. / Francisco Guasco / EFE

Pedirle al argentino que comande a Estados Unidos hasta la semifinal del Mundial sería algo osado, pero, por lo menos, superar la fase de grupos con holgura e intentar hacerse fuerte en las primeras eliminatorias, sí. Paraguay, Australia y Turquía serán sus primeros rivales a batir.

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Comparar aquel fútbol con el actual es injusto, pero Pochettino y su cuerpo técnico pueden sacar una lección útil de Bob Millar: en un Mundial, conviene que el botiquín no dé más problemas que el rival.