Entramos en el restaurante donde comió Lamine Yamal junto a su familia en su día libre: un referente de la comida persa en Nashville

A pocos días del segundo partido del Mundial frente a Arabia Saudí, los jugadores de la selección española disfrutaron de una jornada de desconexión necesaria.

Paseos, golf, visitas familiares y escapadas improvisadas marcaron un día que sirvió para recargar energías antes de volver a la exigencia competitiva.

Destino Nashville: el plan familiar de Lamine Yamal

La gran figura de la selección, Lamine Yamal, eligió un plan íntimo y familiar. Junto a su madre, su pareja Inés García y su círculo más cercano, viajó a Nashville, la icónica ciudad estadounidense asociada a la música country.

Allí comieron en Noôsh, un restaurante persa que se ha convertido en uno de los locales más valorados de la ciudad por su cocina aromática, sus guisos tradicionales y su cuidada selección de kebabs.

El joven futbolista disfrutó de un ambiente relajado, lejos del foco mediático, en un espacio que combina tradición culinaria y modernidad. Un respiro necesario para afrontar lo que viene: su papel será determinante en el futuro inmediato de la selección.

Jordi Gil

¿Qué se sirve en Noôsh?

El restaurante ofrece una carta amplia basada en recetas tradicionales iraníes, con platos que combinan especias, cítricos, frutos secos y técnicas de cocción lenta.

El local es conocido por clásicos como el Falafel, crujiente y especiado, o el Hummus elaborado con tahini, limón y aceite de oliva. También destacan propuestas como la Ensalada Shiraz, mezcla fresca de pepino, tomate y cebolla con limón y menta seca, o el Kashk O Bademjan, un dip de berenjena asada con ajo y menta.

Comida que se sirve en Noosh, restaurante persa en Nashville / Archivo

La cocina a la parrilla es uno de los pilares del restaurante. Entre los más populares figuran el Kubideh Kabob, brocheta de cordero picado; el Barg Kabob, filete marinado; el Joojeh Kabob, pollo de Cornualles con arroz de agracejo; o el Kabob Vaziri, combinación de pollo y Kubideh. Para quienes buscan sabores más intensos, la carta incluye guisos tradicionales como el Ghormeh Sabzi, estofado de cordero con hierbas y lima seca; el Fesenjan, pollo con nueces y granada; o el Gheimeh, cocinado con guisantes partidos y azafrán.

El restaurante ofrece una variedad de arroces aromáticos, desde el Arroz con azafrán hasta el Zereshk Polo, con bayas de agracejo, o el Polo Baghali, con habas. También se sirven platos como el Plato Sabzi, pan plano, verduras a la parrilla o el Trío de hummus.

La experiencia se completa con dulces como el Brazo de gitano de agua de rosas, el Pastel de baklava, el Helado de azafrán o el tradicional Faloodeh, uno de los postres helados más antiguos del mundo.

Rodri y Borja Iglesias, paseo por Chattanooga

Mientras Lamine viajaba a Nashville, otros internacionales optaron por planes más tranquilos. Borja Iglesias fue de los primeros en salir del hotel: café en mano, paseo relajado y encuentro con su pareja, María Valero, su hermana y varios amigos. "Me gusta este sitio, es muy tranquilo", comentó tras firmar autógrafos a los aficionados.

GR4256. CHATTANOOGA (ESTADOS UNIDOS), 17/06/2026.- Borja Iglesias (d) de la selección española camina este miércoles, en Chattanooga (Estados Unidos). Los jugadores de la selección española disfrutaron este miércoles de su día libre con diferentes actividades y un Lamine Yamal que fue el último en llegar, al volver al hotel de concentración cinco minutos antes de la hora prevista de la cena. EFE/ Emilio Lavandeira / Emilio Lavandeira / EFE

El capitán, Rodri Hernández, también aprovechó para reencontrarse con su pareja, Laura Iglesias. Tras un abrazo emotivo, ambos se perdieron por las calles de Chattanooga en un paseo íntimo y sin prisas.

Golf, reuniones y desconexión: el resto del grupo

Otros jugadores eligieron el deporte como vía de escape. Unai Simón, David Raya, Álex Baena y Marcos Llorente se marcharon a jugar al golf durante la mañana. Por su parte, Nico Williams, Yeremy Pino, Víctor Muñoz y Gavi compartieron un plan conjunto, mientras que Cubarsí, Pedri y Dani Olmo se reunieron para comer.