Enojar a Messi no es buena idea: del "no corre mucho" de Van Gaal al "es demasiado caro y viejo" de Rangnick

Uno, dos y tres. Messi se estrenó en su sexto Mundial con un hat-trick impresionante ante Argelia para empezar con buen pie la defensa de la corona conquistada en Qatar 2022. Otra lección más al mundo del fútbol, en el que sigue reinando con casi 39 años (los cumple el 24 de junio), y a aquellos que tratan de minimizarlo desde que se marchó a Estados Unidos.

No hay error más grande en el deporte rey que retar al ex del Barça. Louis van Gaal lo hizo en el Mundial de Qatar en 2022 y la imagen del astro rosarino, plantado ante el banquillo neerlandés con las manos en las orejas, 'a lo Riquelme', ya es historia del torneo. Ahora buscará cobrarse otra factura: la de Ralf Rangnick. Este lunes, a las 19:00 horas (en España), en el Dallas Stadium.

Messi, celebrando ante Van Gaal en Qatar 2022 / EFE

El seleccionador del 'Das Team', “uno de los mejores entrenadores alemanes, si no el mejor”, a ojos de Jürgen Klopp, es el arquitecto de un equipo fresco. Austria no falló ante Jordania (3-1) y ahora pretende dar el verdadero golpe sobre la mesa ganando a la Argentina de Messi, que también venció en su debut (3-0 a Argelia). Lo intentará con el 'gegenpressing' (la contrapresión). Un planteamiento dinámico, agresivo, que busca recuperar rápido el balón y finalizar sin miramientos.

El plan de Rangnick no es otro que asfixiar a Argentina. Controlar al equipo de Scaloni aunque no tenga el balón y anular su capacidad de generar fútbol. Es decir, apagar a Messi. Y su Austria cree en él. Ya saben que la fe mueve montañas. “Es la pieza del puzle que nos faltaba. Ha hecho que evolucionemos como equipo. Nos hemos convertido en una familia gracias a él”, reconoció David Alaba, su mano derecha, antes del partido contra Jordania.

La Austria de Alaba ganó a Jordania / EFE

Pero delante tendrá a Messi. A un Messi que puede convertirse este lunes en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. A un Messi que, además, tiene una motivación extra para dejarlo todo sobre el césped: las palabras del propio Rangnick en 2016. “Messi es demasiado viejo y demasiado caro”, espetó, cuando era entrenador del RB Leipzig, sobre si ficharía al argentino o a Cristiano Ronaldo. Messi tenía 29 años y el portugués, 31. Además, explicó que “sería absurdo pensar en trabajar con ellos” porque su Leipzig estaba repleto de jugadores sub-23. Era otra filosofía de club.

Van Gaal ya lo enojó

Enojar a Messi no es buena idea. Que se lo pregunten a Louis van Gaal. “Messi no corre mucho. Si llegamos a los penaltis, somos favoritos”, decía el preparador de Ámsterdam antes de enfrentarse a Argentina en los cuartos de final del Mundial de Qatar.

Leo Messi junto a sus compañeros celebrando el triunfo de Argentina sobre Argelia en el Mundial 2026 / Europa Press

Fue el partido en el que Messi encontró a Molina con un pase entre tres defensas neerlandeses, sin mirar, para distanciarse de la tierra. El del balonazo de Leandro Paredes al banquillo, el placaje de Virgil van Dijk, la tanda del Dibu, el pique de Messi con Van Gaal, invitándolo a hablar menos, y el “¿Qué mirás, bobo?”. Van Gaal habló de más y salió trasquilado.kl

Ante Austria, serán Leo y diez más. La gran sorpresa puede ser la inclusión de Nahuel Molina en el once por delante de Gonzalo Montiel. Rangnick contará con todos sus hombres, incluido el enmascarado Posch, que sufrió una fractura de mandíbula en la victoria por 3-1 contra Jordania y estaba a la espera de una máscara protectora que sí llegó a tiempo. Es el momento de hablar en el campo.