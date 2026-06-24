MUNDIAL 2026
El enfado de Lopetegui puede valer oro en un Grupo B al rojo vivo
Qatar y Bosnia se enfrentan en un partido en el que solo les vale la victoria para soñar con seguir de pie en el Mundial; Canadá y Suiza se jugarán la primera plaza en un duelo en el que las tablas benefician a los de Marsch
La tensión en el Grupo B es máxima. Canadá y Suiza se disputarán la primera plaza este miércoles (21:00 horas en España) en Vancouver y, a la misma hora, Bosnia y Herzegovina y Qatar harán lo propio en Seattle para intentar adueñarse de la tercera plaza y conseguir uno de los ocho billetes que brindan acceso a los dieciseisavos desde esa posición.
Julen Lopetegui, seleccionador de Qatar, pidió el jueves a sus jugadores que se levantaran tras la dura derrota por 6-0 ante Canadá y que se centraran en el último partido contra Bosnia y Herzegovina, que calificó como “una final” para una selección que, recordó, disputa por primera vez una Copa del Mundo por méritos deportivos y tiene opciones de pasar a dieciseisavos.
"Tenemos dos opciones: empezar a hablar del árbitro y de las cosas que han pasado o poner el foco en lo único que está bajo mi control, que es recuperar a mis jugadores", afirmó Lopetegui en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el BC Place de Vancouver.
Desde entonces, el entrenador español solo piensa en Bosnia y Herzegovina y, tras seis días de recomposición anímica y física, buscará hacer historia sin Homam Ahmed ni Assim Madibo, ausencias a las que podría hacer frente con Almoez Ali, en un partido clave que llega después de dejar una imagen polémica. Lopetegui terminó el partido contra Canadá recriminándole de malas maneras al seleccionador, Jesse Marsch, que bajara el ritmo con el 6-0.
Se supone que la intensidad que aplicará el equipo de Sergej Barbarez, con menos recursos ofensivos que los canadienses, será menor. No obstante, Bosnia ha demostrado ser un equipo rocoso, sólido y capaz de poner en aprietos a cualquiera con un simple balón parado. Eso sí, tendrán que afrontar el duelo sin una pieza importante en el centro de la zaga, Tarik Muharemovic, expulsado ante Suiza.
"No me gusta quejarme. Creo que tenemos suficientes buenos jugadores para reemplazarlo", mencionó el seleccionador. Qatar necesita ganar para tener opciones de pasar a dieciseisavos y Bosnia, si suma los tres puntos, lo tendría prácticamente hecho. Un empate no serviría a nadie. Toca ganar y esperar una carambola.
La lucha por la primera plaza
Por su parte, Suiza y Canadá, ambos con 4 puntos después de golear en su último encuentro (4-1 los helvéticos a Bosnia y 6-0 los canadienses a Qatar), se disputan la primera plaza del Grupo B. Un empate, en este caso, beneficia a los 'Canucks' tras la sensacional goleada que tanto molestó a Lopetegui.
Si acaban empatando y, por extensión, conquistando la primera posición, a Marsch le dará aún más igual el enfado de Julen. De hecho, le habrá valido de oro a la anfitriona.
Con 4 puntos, lo que está claro es que ambas selecciones seguirán con vida en el torneo, pero nadie quiere dejar escapar un billete VIP para los dieciseisavos, claro. Con futbolistas como Embolo, Vargas, Ndoye, Xhaka, Akanji o ahora Manzambi, que quizá asalte la titularidad tras su festival ante Qatar, Suiza parte como ligera favorita ante una Canadá que también tiene argumentos para soñar.
Sin Ismaël Koné, operado de una doble fractura de tibia y peroné sufrida ante Qatar, pero con hombres como Alphonso Davies, Stéphen Eustaquio, Jonathan David, Tajon Buchanan o Cyle Larin, no hay que desestimar las posibilidades de la anfitriona de dar un golpetazo sobre la mesa.
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