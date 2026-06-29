Endrick no responde a la llamada de Ancelotti

El partido de Brasil ante Japón deja, más allá de las dudas sobre el juego de la 'verdeamarela', otras dos grandes conclusiones: Endrick no merece ser titular ni el jugador número 12 y Ancelotti se equivocó sucumbiendo a la presión para convocar a Neymar.

El delantero del Real Madrid, que trabajó duro en su media temporada en el Olympique de Lyon para estar en el Mundial, se encuentra lejos de su mejor versión cuando más lo requería la 'Canarinha'. Lógicamente no arrancaba el torneo con el cartel de titular, pero sus grises actuaciones en las oportunidades que le ha dado Ancelotti preocupan en Brasil.

Tras quedarse sin minutos ante Marruecos, 'Caletto' le dio a Endrick media hora ante Haití con el partido ya solventado por 3-0. Pero el marcador no se movió, pese a que el madridista anotó un gol posteriormente anulado. Su poca incidencia en el juego de Brasil le condenó de nuevo a la suplencia ante Escocia y, en esa ocasión, solo tuvo ocho minutos en los que apenas tocó balón.

Media parte muy floja

Pero tal es la confianza de Ancelotti depositada en Endrick, al menos hasta hoy, que el jugador del Real Madrid fue la primera opción del italiano para tratar de revolucionar a una Brasil apagada frente a Japón en la primera mitad. El '19' ingresó al campo tras el descanso sustituyendo a Paquetá, en una oportunidad de oro para demostrar su valía y tirar del carro ofensivo de la 'verdeamarela' junto a Vinicius.

Endrick, ante Japón / EFE

Pero ni así. Endrick brilló por su ausencia, desconectado por completo del partido y sin conexión alguna con 'Vini', Cunha, Rayan y compañía. Eclipsado por Gabriel Martinelli, que entró 15 minutos después y que anotó el gol de la victoria para Brasil, Endrick ha dejado escapar probablemente su última oportunidad de asaltar la vacante en el once titular que dejó la baja de Raphinha.

Eso sí, el jugador se mostró feliz por seguir representando a Brasil. "Muy feliz, fue un partido maravilloso. Pude jugar en el segundo tiempo y estoy muy feliz. Era un partido difícil contra Japón. ¿Mourinho? Estoy muy feliz, pero ahora estoy disfrutando este momento en la selección", dijo en declaraciones a 'Tiempo de Juego'.

Neymar ya no es Neymar

Y si Endrick no merece ser titular, Neymar ni siquiera está capacitado ya para participar en una eliminatoria mundialista. Tras su sorprendente convocatoria y su lesión de última hora, el crack del Santos debutó en la Copa del Mundo 2026 frente a Escocia, 14 minutos en los que se mostró lento y alejado del estado de forma que requiere un Mundial. Puede bastar esa versión en fase de grupos ante Escocia, pero no contra Japón ya en las eliminatorias.

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Ancelotti, junto a Neymar tras no jugar ante Japón / EFE

Dijo Ancelotti en la previa que Neymar sí estaba para jugar más de 15 minutos, pero que su participación dependía del desarrollo del partido y de su evolución. Lógicamente, con el empate ante Japón hasta el descuento, no era el momento de Neymar, que calentó toda la segunda mitad en la banda pero que no disputó ni un minuto.