Endrick desvela el plan con Raphinha: "Está como loco por volver"

Endrick está pasando de puntillas por este Mundial. A pesar de que a Brasil le falta gol, Carlo Ancelotti apenas está dando oportunidades al futbolista del Real Madrid. Y, cuando se las da, el delantero no las aprovecha. Como en dieciseisavos frente a Japón, cuando disputó toda la segunda parte con un rendimiento más que discreto.

En los días previos al duelo contra Noruega de este domingo, el atacante de la 'Seleçao' tomó la palabra en una rueda de prensa que versó sobre su futura paternidad. Endrick, de fuertes convicciones religiosas, agradeció a Dios por su familia. "Es un honor, estoy agradecido a Dios por haberme enviado una familia maravillosa, que es mi esposa y ahora mi hijo. Estoy contando las horas para que llegue y lo pueda abrazar", dijo el joven de 19 años.

Endrick está casado con la 'influencer' y modelo brasileña Gabriely Miranda, con la que espera su primer hijo. El atacante, no obstante, prefiere que su hijo le conozca por su faceta como padre más que por ser un futbolista de primer nivel: "Si Dios quiere, cuando nazca, le contaré historias maravillosas para que pueda conocer un poco a su padre, pero que no sean sobre el fútbol, que sean historias de mi vida para que conozca al Endrick persona y no al Endrick jugador, que pueda conocerme bien".

Endrick, jugador del Real Madrid / EFE

Como todo joven jugador brasileño, Endrick tiene a Neymar como una de sus referencias futbolísticas. Ahora, ambos comparten concentración en Estados Unidos en busca del hexacampeonato de la 'Canarinha'. Sobre su compatriota, prácticamente inédito en este Mundial, el madridista confesó: "Voy a intentar extraer lo máximo de Ney para aplicarlo a mi carrera".

Raphinha, dándolo todo

Endrick, que esta temporada ha militado en el Olympique de Lyon a préstamo del Real Madrid, habló también del estado físico de Raphinha. El capitán culé, lesionado en la segunda jornada frente Haití, está haciendo todo lo posible para ayudar a sus compañeros sobre el terreno de juego. "Es un futbolista importantísimo. Es un monstruo y sentimos mucho su baja. Espero que vuelva pronto, tuvo mala suerte con esa lesión. Debe estar como loco por volver. Está trabajando por la mañana, por la tarde y por la noche para poder volver lo más rápido posible", reconoció el delantero.